Jornalistas veem Flamengo x Cruzeiro com chances de “sepultamento” em briga pelo Brasileirão

Um debate recente do ‘Fechamento SporTV’ trouxe à tona uma discussão capaz de afunilar ainda mais a disputa pelo título do Brasileirão 2025. Após a “rodada perfeita” ampliar a vantagem rubro-negra na liderança, o jornalista André Rizek sugeriu que uma possível vitória do Flamengo sobre o Cruzeiro no Maracanã, nesta quinta-feira (02), pode representar o fim definitivo do sonho celeste pelo pentacampeonato nacional.

Rizek levantou o debate ao ponderar os contextos dos times na tabela após a conclusão da 25ª rodada, com triunfo do Flamengo e tropeços de Palmeiras e Cruzeiro. Vale destacar que quatro pontos separam cariocas e mineiros na classificação, que somam 54 e 50 nas duas primeiras colocações do torneio, respectivamente.

“Se a gente plugar a tabela, vocês acham que seria polêmico dizer que, se o Flamengo derrotar o Cruzeiro na quinta-feira, mando do clube no Maracanã, ele sepulta o campeonato para o Cruzeiro?”, questionou.

Jornalistas da bancada pactuaram da opinião e indicaram que neste contexto, se considerado apenas no recorte celeste, a disputará ficará liquidada. Em contrapartida, fizeram questão de ressaltar que o Palmeiras seguiria vivo na briga e que há muito campeonato pela frente.

“É polêmico, sim. Ainda tem muito campeonato”, rebateu Denílson ao considerar o Alviverde na disputa. Os comunicadores recordaram que a equipe de Abel Ferreira tem um jogo atrasado em relação aos adversários e, por isso, ainda ameaça o Rubro-Negro.

@sportvO BRASILEIRÃO TÁ DEMAIS! ????????????? Que campeonato, minha gente! Equilíbrio, emoção e disputas diretas lá em cima e lá embaixo na tabela! E no #FechamentoSportv, o nosso timaço já tá de olho em Flamengo x Cruzeiro, que pinta como uma verdadeira FINAL antecipada na próxima quinta! ?????????????? #FechamentoSportv #Fechamento #Cruzeiro #Flamengo #BR25 ? som original – sportv

Rodada perfeita fortalece o Flamengo

O Rubro-Negro chega para o ‘confronto direto’ contra a Raposa ainda mais confiante após uma virada consistente por 2 a 1 sobre o Corinthians, em São Paulo. Além disso, os cariocas ainda tiveram suas chances de título impulsionadas pelos tropeços de Palmeiras e Cruzeiro, para Bahia e Vasco respectivamente: de 33,49% para 48,90%.

Derrotado pelo Bahia na Fonte Nova, o Alviverde viu suas chances de título reduzirem de 48,75% para 37,82%. Já o revés por 2 a 0 para o Vasco, em São Januário, deixou a Raposa com 12,40% na projeção final — antes da 25ª rodada era de 15,39%.

Vale destacar que o Cruzeiro disputou uma rodada a mais em relação ao Flamengo e duas no comparativo com o Palmeiras. Ou seja, a Raposa não tem mais pontos a competir além dos já previstos para o returno, enquanto seus rivais diretos ainda têm chances de disparar na tabela.

Encontro decisivo no Maracanã

O duelo entre Urubu e Raposa está marcado para esta quinta-feira, às 20h30, no Maracanã, pela 26ª rodada. Embora o time mineiro não possa assumir a liderança em caso de vitória, o resultado pode reacender sua confiança e colocar pressão sobre os rubro-negros na sequência da competição.

Já em caso de vitória rubro-negra, os cariocas abrirão sete pontos de vantagem — com um jogo a menos — sobre os mineiros. Além disso, Flamengo e Palmeiras ainda se enfrentam na 29ª rodada do Brasileirão, no dia 19 de outubro, e qualquer resultado pode interferir diretamente na situação do Cruzeiro.

Expectativa de Maracanã lotado

Para além das pretensões esportivas do clube, o duelo ainda contará com um simbolismo à parte: o reencontro de Gabigol com a torcida do Flamengo no Maracanã. O atacante retorna ao elenco celeste após o cumprimento de suspensão na rodada anterior e deverá ficar como opção para Leo Jardim.

Ídolo do clube e vice-artilheiro do Novo Maraca, Gabigol volta ao palco que o consagrou como um dos maiores da história rubro-negra após a despedida em 2024.

Informações gerais

Flamengo x Cruzeiro

Data: Quinta-feira, 02 de outubro

Horário: 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro

Rodada: 26ª do Campeonato Brasileiro 2025

Arbitragem: Ramon Abatti Abel (SC)

