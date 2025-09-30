Técnico do Barcelona freia empolgação com Yamal: “Elogiar tanto um jogador não é bom”

Yamal se destaca com a camisa do Barcelona em pouco tempo entre os profissionais - (crédito: Foto: Divulgação / Barcelona)

Desde que surgiu no futebol europeu, Lamine Yamal tem chamado a atenção e trouxe entusiasmo em relação às suas atuações e futuro. No entanto, em entrevista coletiva, o técnico do Barcelona, Hansi Flick, projetou o duelo com o Paris Saint-Germain pela Champions League e preferiu frear a empolgação com o jovem, de 18 anos. O confronto está marcado para esta quarta-feira (1), às 16h (de Brasília).

“Para mim, elogiar tanto um jogador não é bom. Estamos focados em trabalhar duro. Ele é talentoso e pode ir muito alto, e pode atingir níveis ainda mais altos, mas precisa trabalhar duro. Não se trata apenas de quão bom você é com a bola, mas também de trabalhar defensivamente”, disse.

Para o duelo com o atual campeão continental, o Barça terá alguns desfalques. Afinal, Raphinha tem uma lesão na coxa e não enfrenta os franceses. Além do brasileiro, Fermín, Balde, Gavi e os goleiros Ter Stegen e Joan García são baixas para o confronto.

Do outro lado, os comandados do técnico Luís Enrique não poderão contar com Dembélé, Doué e Marquinhos. Apesar disso, Hansi Flick destacou a qualidade dos dois elenco mesmo com os desfalques.

“Cada adversário tem suas qualidades, e temos que explorar as oportunidades que temos com os jogadores disponíveis. Temos muita confiança e qualidade; dá para ver as lesões que os dois times têm, e temos que administrar isso. Perdemos jogadores no meio-campo, mas não é que não tenhamos encontrado a fórmula, é uma questão de como encarar a partida contra o adversário”, aformou Flick.

