Gabriel Bontempo acelera recuperação e planeja retorno ao Santos

O Santos segue convivendo com baixas por lesão no elenco. Atualmente, três jogadores estão entregues ao departamento médico, entre eles o meio-campista Gabriel Bontempo, de 20 anos, formado na base do clube. Fora de combate há três semanas, o jovem revelou otimismo em relação ao processo de recuperação e demonstrou ansiedade para voltar a atuar.

“Não vejo a hora de voltar, de estar à disposição novamente. Estou em fase final de recuperação e espero estar de volta o mais rápido para ajudar. Estou me recuperando bem, me dedicando para ficar 100% logo. São três semanas fora já. Devo já começar a transição, começando a ficar sem dor”, disse Bontempo.

O jogador sofreu uma contusão no músculo adutor da coxa direita no duelo contra o Fluminense, pela 22ª rodada do Brasileirão, no dia 31 de agosto. Desde então, desfalcou o Peixe nas partidas contra Atlético-MG, São Paulo e Red Bull Bragantino.

Embora ainda não esteja pronto para enfrentar o Grêmio nesta quarta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro, pela 26ª rodada, Bontempo espera retornar já no domingo, quando o Santos visita o Ceará, às 20h30, na Arena Castelão.

“Para quarta, acho que não tem como. Às vezes para domingo… espero que sim”, afirmou.

Situação do Santos no Brasileiro

O Santos fechou a 25ª rodada na 16ª posição, com 27 pontos, cinco a mais que o Juventude, primeiro time dentro do Z4. O Peixe defende uma série de quatro jogos de invencibilidade, três empates e uma vitória, conquistada no clássico contra o São Paulo.

