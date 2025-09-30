Klopp afirma não ter saudades da vida de treinador: “Fui quatro vezes ao cinema nos último meses”

Klopp não é mais treinador e agora atua fora das quatro linhas - (crédito: Foto: Joerg Mitter/Red Bull Content Pool via Getty Images)

Um ano após optar por pendurar a prancheta, Jurgen Klopp afirmou que sente saudades da vida de treinador. Atualmente, o profissional ocupa o cargo de diretor global de futebol da Red Bull, e relembrou as limitações dos tempos em que comandava Borussia Dortmund e Liverpool.

“Valeu a pena, mas jamais pensei que estaria treinando até o final da minha vida. Considero que não perdi nada em todo esse processo porque, sinceramente, jamais pensei nisso. Nesses 25 anos, só fui a dois casamentos, o meu e um outro há dois meses. Fui ao cinema quatro vezes, e tudo isso nos últimos dois meses. É um prazer fazer isso agora”, disse, em entrevista ao “The Athletic”

Vale lembrar que o treinador, de 58 anos, se destacou à frente da equipe aurinegra e conquistou cinco títulos na Alemanha. Na sequência da carreira, construiu a carreira no Liverpool, onde conquistou a Champions League e oito anos, no total.

“Disse à minha esposa em 2001 que estaria 25 anos a todo vapor sem olhar para nenhum lado enquanto treinador de futebol. E, se não desse certo, ela disse que dirigiria táxi”, completou.