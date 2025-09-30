Embalado, Grêmio faz contas para entrar no G-6 e eliminar fantasma do Z-4

O Grêmio teve êxito em iniciar uma recuperação em setembro e passar a mudar a sua perspectiva mo Campeonato Brasileiro. Afinal, em setembro o time somou duas vitórias, um empate e uma derrota. Com isso, alcançou a décima colocação e construiu um cenário favorável por se distanciar da zona de rebaixamento, com dez pontos de vantagem. Ao mesmo tempo, a missão de entrar no G-6 se tornou mais possível. Isso porque, atualmente a distância é de oito pontos.

Apesar da maior probabilidade pela melhora do desempenho, o Grêmio sabe que se trata de uma tarefa difícil. Principalmente pelo aproveitamento do atual sexto colocado, o Bahia, que ainda é superior, 55,6% de aproveitamento. Caso o time nordestino mantenha a regularidade, encerraria sua campanha no Brasileirão com 63 pontos.

Cálculos para a Libertadores

Ou seja, em um primeiro momento o Grêmio necessita somar os 64 pontos para não ficar refém dos critérios de desempate e garantir a vaga direta na Libertadores. Assim, precisa melhorar o seu aproveitamento de pontos e alcançar os 79,4%. Com isso, em princípio, será necessário fazer 31 pontos dos 39, que ainda tem a disputar.

Neste contexto, o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), perito em cálculos envolvendo futebol prevê uma probabilidade de 6,1% para encerrar o Brasileirão entre os seis primeiros colocados. Se o Grêmio promover uma mobilização pela classificação direta para a Libertadores, a missão se torna um pouco mais difícil.

Afinal, o Mirassol se encontra na quarta colocação, com 42 pontos e aproveitamento de 58,3%. Portanto, o time do interior de São Paulo terminaria o Campeonato Brasileiro com 66 pontos. Desta forma, o Tricolor gaúcho precisaria finalizar a sua campanha no torneio com 67 pontos. Neste caso, o aproveitamento precisaria subir para 87, 2% de aproveitamento. No caso, 34 pontos dos 39 que ainda estão em disputa.

Contas para escapar do rebaixamento

Os cálculos do Imortal para confirmar a sua permanência na elite do futebol brasileiro é que cinco pontos sejam suficientes para virtualmente confirmar a continuidade na Primeira Divisão. Isso representaria um rendimento de 19,5% dos pontos. As estimativas da UFMG apontam que o risco de queda é de 3,4%. A base para tais cálculos é o Juventude, primeiro time dentro do Z-4, com 22 pontos. Pelo seu aproveitamento de 30,6% de aproveitamento, a tendência é de que finalize o Campeonato Brasileiro com 35 pontos.

