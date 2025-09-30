Palmeiras registra déficit em agosto, mas mantém superávit robusto em 2025

O Palmeiras fechou o mês de agosto com um déficit de R$ 36,6 milhões, de acordo com o balancete financeiro apresentado pelo clube. Apesar do resultado negativo, o desempenho anual segue bastante sólido: no acumulado de 2025, o Verdão soma superávit de R$ 329,9 milhões, número muito acima dos R$ 28,7 milhões que haviam sido previstos inicialmente no orçamento.

A diferença em relação ao esperado no mês foi significativa. A projeção era de superávit de R$ 22,8 milhões, mas a arrecadação acabou sendo bem menor do que o estimado, principalmente no setor de negociações de atletas. O clube contabilizou apenas R$ 999 mil nessa categoria, quando a meta era de R$ 43,7 milhões.

Em julho, porém, o Palmeiras já havia obtido R$ 288 milhões com vendas de jogadores, o que ajuda a explicar a oscilação. Além disso, as despesas também ficaram acima do projetado: foram R$ 92,8 milhões em agosto, contra R$ 88,9 milhões previstos.

As receitas do mês foram sustentadas principalmente pelos direitos de transmissão, que renderam R$ 20,4 milhões, seguidos pela publicidade e patrocínios, com R$ 17,6 milhões. A arrecadação de jogos garantiu R$ 8,4 milhões, enquanto o programa Avanti somou R$ 6,1 milhões. O Allianz Parque contribuiu com R$ 5,8 milhões, e a arrecadação social fechou em R$ 5,4 milhões.

Mesmo com o revés pontual, o desempenho anual impressiona. Nos oito primeiros meses de 2025, o Palmeiras já atingiu R$ 1,18 bilhão em receitas, valor muito superior aos R$ 764,9 milhões projetados para o período. O resultado líquido de R$ 329,9 milhões confirma a solidez financeira do clube, mesmo diante das variações mensais.

