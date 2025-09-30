Fábio, do Fluminense, completa 45 anos e pode atingir mais recordes

Goleiro do Fluminense, Fábio completa 45 anos nesta terça-feira (30). O arqueiro, aliás, é destaque do Tricolor Carioca, onde conquistou Libertadores, Recopa e dois Campeonatos Cariocas. Em rede social, o clube chamou o camisa 1 de lenda. Fora isso, o arqueiro pode bater mais recorde se mantiver o bom desempenho dentro da meta.
Fábio, afinal, é o jogador com mais partidas na história do futebol mundial. Ele alcançou a marca em 19 de agosto de 2025, quando esteve em campo na vitória do Fluminense por 2 a 0 sobre o América de Cali, pela Copa Sul-Americana.
Na ocasião, ele registrou o jogo de número 1391 jogos e superou o goleiro inglês Peter Shilton, que participou de 1390 jogos oficiais. Atualmente, Fábio já disputou 1400 partidas. São, ao todo, 30 partidas pelo União Bandeirante, 150 pelo Vasco, 976 pelo Cruzeiro e 244 pelo Fluminense.
“Precisou de pouco tempo para se tornar uma lenda do Club. Um verdadeiro fenômeno, chega aos 45 depois de ser decisivo em todos os títulos e grandes campanhas do Tricolor nos últimos anos”, diz parte da postagem do clube nas redes sociais.
“Que alegria a nossa celebrar mais um aniversário contigo, ídolo. E que bom sabermos que temos proteção garantida por muito tempo”, complementou.
Recordes de Fábio
– Mais velho a jogar na Série A do Brasileirão
– Jogador que mais disputou edições do Brasileirão
– Jogador com mais partidas no Brasileirão
– Mais velho a jogar pelo Fluminense oficialmente
– Mais velho a ser campeão pelo Fluminense
– Mais velho a ser campeão da Libertadores
– Brasileiro com mais partidas disputadas na Libertadores
– Segundo jogador com mais partidas na Libertadores
– Mais velho a disputar uma final de Mundial
– Mais jogos pelo Cruzeiro na história (976 jogos)
Mais recordes
Caso o Fluminense se classifique para a Libertadores 2026, Fábio pode alcançar mais uma marca grandiosa na América do Sul. Com 110 jogos na competição, o goleiro é, aliás, o brasileiro com mais partidas disputadas na história do torneio e o segundo geral. Ele, afinal, está a três jogos de igualar o goleiro uruguaio Éver Almeida, que tem 113 jogos.
Por fim, Fábio tem contrato com o Fluminense até o fim de 2026 e pode bater ainda mais recordes até lá. Além disso, o próximo desafio do goleiro será nesta quarta-feira contra o Sport, na Ilha do Retiro, às 19h, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.
