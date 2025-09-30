Fluminense tem bom retrospecto recente contra o Sport, adversário desta quarta

Depois do triunfo por 2 a 0 sobre o Botafogo, na estreia de Zubeldía, o Fluminense visitará o lanterna do Campeonato Brasileiro para tentar encostar no G6 e sonhar com uma vaga na próxima Libertadores. Assim, a equipe carioca mede forças com o Sport, nesta quarta-feira (1), às 19h (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 26ª rodada.

Dessa forma, o Tricolor tem um bom retrospecto recente contra o Leão da Ilha, que tenta um verdadeiro milagre nesta reta final para fugir de um possível rebaixamento. Nos últimos dez confrontos, o Flu venceu seis, empatou duas e perdeu apenas dois jogos.

O último duelo das equipes em Recife ocorreu no dia 10 de julho de 2021. Na ocasião, André abriu o placar para os donos da casa, de pênalti, mas viu a equipe tomar a virada na volta do intervalo. Assim, Lucca estufou a rede em duas oportunidades e sacramentou a vitória tricolor, que tinha Ganso, Martinelli e Manoel entre os titulares.

No primeiro turno, ainda sob o comando do técnico Renato Gaúcho, a equipe carioca sofreu para ficar com os três pontos em pleno Maracanã. Pablo abriu o placar no primeiro tempo, porém Serna e Everaldo, aos 97 minutos, deram a vitória ao Flu.

Na busca pelo G6

Com o intenso calendário, o Tricolor viu o G6 se distanciar. No momento, o time soma 34 pontos, seis atrás de Bahia e Botafogo, e precisa de uma sequência positiva para voltar a brigar por uma vaga na próxima Libertadores.

Nesse sentido, este será o primeiro desafio do técnico Zubeldía fora de casa. Na última coletiva, contra o Alvinegro, o comandante argentino analisou que confia na qualidade da equipe para subir de produção neste início de trabalho.

“Confio que a equipe e os jogadores podem seguir fazendo um bom trabalho, crescendo. Continuar o que estavam fazendo de bom, corrigindo algumas coisas que às vezes não saem. E veremos. Muito cedo para dizer ou assegurar o que tem de melhorar. O mais importante para nós é ter uma organização prática e que a complexidade do jogo será dada aos jogadores através das relações, da mente. Acredito que é a combinação prática e a complexidade que dão os jogadores. O treinador não dá complexidade de jogo, dão os jogadores. Eles crescem e estão bem, possivelmente a equipe estará bem também”, disse.

Últimos dez confrontos entre Sport x Fluminense

1 – Fluminense 2 x 1 Sport – Brasileirão 2025

2 – Fluminense 1 x 0 Sport – Brasileirão 2021

3 – Sport 1 x 2 Fluminense – Brasileirão 2021

4 – Fluminense 1 x 0 Sport – Brasileirão 2020

5 – Sport 1 x 0 Fluminense – Brasileirão 2020

6 – Fluminense 0 x 0 Sport- Brasileirão 2018

7 – Fluminense 1 x 2 Sport – Brasileirão 2017

8 – Sport 2 x 2 Fluminense – Brasileirão 2017

9 – Fluminense 3 x 1 Sport – Brasileirão 2016

10 – Sport 2 x 1 Fluminense – Brasileirão 2016

