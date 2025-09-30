Filipe Luís celebra um ano como técnico do Flamengo: “Espero ficar por muito tempo”

Filipe Luís completou um ano como técnico do Flamengo nesta terça-feira (30). Por conta disso, ele ganhou homenagem do clube no Ninho do Urubu e recebeu uma placa comemorativa pela marca expressiva. O treinador lembrou da chegada ao Fla, em 2019, como jogador e indicou a permanência no cargo.

“Muito feliz por essa marca. Quando eu vim para o Flamengo, eu fui apresentado aqui nessa sala, como jogador, e foi um momento único. Mas tudo que eu vivi nesse clube desde então foi muito especial, momentos muito bons, momentos que ficaram marcados para sempre, momentos não tão bons, mas que fazem parte desse processo. Eu me sinto parte desse clube. Eu vim aqui, assinei com o Flamengo, com um contrato de dois anos e meio, mas sempre sem cláusula, sabendo que em qualquer momento, se o clube ou eu quiséssemos encerrar a nossa parte, isso teria que ser feito. Isso porque eu acredito que o Flamengo a gente tem que conquistar o dia a dia para continuar trabalhando aqui. É fazer tudo pelo Flamengo para seguir dessa mesma forma como treinador”, disse antes de complementar.

Emocionado, Filipe Luís agradeceu a honraria, que continha uma foto dele com seu avô, Ivo, responsável por fazê-lo ser torcedor do Fla. Além disso, frisou que deseja ficar muito tempo no clube.

“Estou muito feliz, eu espero ficar muito tempo. E para isso, tenho que te agradecer (Boto), agradecer ao presidente, a todos que fazem parte disso aqui, porque vocês me dão todas as facilidades do mundo para poder trabalhar. Me sinto muito blindado por vocês e também pelos jogadores. Estou em um ambiente maravilhoso de trabalho e quero continuar fazendo história”, destacou.

Números de Filipe Luís

Assim que se aposentou, Filipe Luís nunca escondeu a vontade de ser treinador. Ele iniciou a carreira nas categorias de base do clube e, antes de ser chamado para o profissional. Assim, ele comandou os times sub-17 e sub-20 do Flamengo, conquistando o Mundial no Maracanã.

Com bom desempenho na base, Filipe Luís, então, assumiu os profissionais do Flamengo em 1° de outubro de 2024 após a demissão do técnico Tite. Desde então, são 70 jogos com o técnico, que tem um aproveitamento de 73,8% dos pontos, e três títulos (Copa do Brasil 2024, Supercopa do Brasil 2025 e Carioca 2025).

Atualmente, Filipe Luís é líder do Campeonato Brasileiro e está na semifinal da Libertadores. Já na Copa do Brasil foi eliminado nas oitavas de final para o Atlético-MG.

Ele, aliás, é o primeiro treinador a completar um ano no comando após o português Jorge Jesus, multicampeão em 2019 pelo clube.

Com contrato até dezembro de 2025, Filipe Luís está negociando a renovação do vínculo. José Boto abriu negociações com o staff do treinador nas últimas semanas para prorrogar o contrato por “uma ou duas temporadas”. O trabalho do técnico desperta a atenção de clubes do exterior. Afinal, ele recusou proposta do Fenerbahçe, da Turquia.

