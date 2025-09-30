Santos planeja voltar ao Pacaembu a partir do segundo semestre de 2026

O Santos projeta retornar a jogar no Pacaembu apenas a partir do segundo semestre de 2026, quando deve começar a demolição da Vila Belmiro e o início da construção de sua nova arena. Aliás, o Peixe tem uma previsão que seu estádio novo ficará pronto em três anos.

O clube tem expectativa de anunciar oficialmente o acordo com a WTorre no próximo dia 12 de outubro, data que marca o aniversário de inauguração do estádio. Para que isso aconteça, todas as pendências e revisões contratuais precisam estar finalizadas e o documento assinado.

Há, ainda, o desejo de que o contrato já inclua os naming rights totalmente vendidos, abrangendo não apenas o nome do estádio, mas também possíveis parcerias para batizar setores da nova arena. Entre os interessados, está uma casa de apostas, mas negociações seguem em andamento, com divergências sobre valores e modelos de negócio.

Após a assinatura, o Santos deve divulgar os valores e planos de venda de cadeiras cativas e camarotes. Assim, iniciando o processo de arrecadação de verba para a obra, que deve levar de seis meses a um ano. Com isso, o Pacaembu seria utilizado apenas na metade final de 2026. Um acordo para que o clube jogasse já nesta temporada no estádio paulista chegou a ser discutido, mas não avançou.

Outras opções do Santos além do Pacaembu

Um dos fatores que dificultou o avanço das conversas foi o gramado sintético do Pacaembu. Neymar, principal jogador do elenco, já se posicionou contra campos artificiais e vetou a utilização desses estádios. O Allianz Parque, por exemplo, já está descartado. Além disso, como o Corinthians não demonstra interesse em negociar novamente o aluguel de sua casa, a alternativa usada pelo Peixe atualmente tem sido o Morumbi. Entretanto, a goleada sofrida para o Vasco por 6 a 0 no estádio esfriou o entusiasmo pelo acordo.

