Desfalques podem obrigar Crespo a mudar esquema do São Paulo

Crespo pode alterar formação do São Paulo por falta de zagueiros - (crédito: Foto: Erico Leonan / São Paulo)

O técnico Hernán Crespo pode ser forçado a alterar o esquema tático do São Paulo no jogo de quinta-feira (02/10), às 19h30, contra o Fortaleza, na Arena Castelão. A equipe vem sofrendo com desfalques na defesa, o que ameaça a tradicional linha de três zagueiros utilizada pelo argentino.

Atualmente, apenas Alan Franco e Sabino estão disponíveis no setor. Rafael Tolói, titular na derrota para o Ceará, deixou o campo ainda no primeiro tempo com dores na coxa esquerda e deve se juntar no departamento médico a Ferraresi, que sofreu lesão na mesma região. Arboleda está suspenso por acúmulo de cartões amarelos.

Uma alternativa seria improvisar o volante Negrucci como zagueiro pela direita, recurso já utilizado na derrota por 1 a 0 para o Santos na Vila Belmiro. Outra possibilidade é recuar a linha defensiva para quatro jogadores, com dois zagueiros e dois laterais.

Questionado sobre a mudança, Crespo afirmou que não vê problema em atuar com linha de quatro, mas reforçou que sua preferência com o elenco atual continua sendo o 3-5-2.

“Para o sistema e as características que temos, os três zagueiros deram certo, mas podemos mudar. A gente perde um pouco de equilíbrio talvez, mas é um gosto pessoal. Com três a gente consegue jogar melhor com as características do elenco. Já joguei em outros países com linha de quatro e tudo bem, não há fórmula mágica. Depende do que temos e das condições dos atletas”, disse o treinador.

A situação do São Paulo no Brasileiro

Com 35 pontos, o São Paulo ocupa atualmente a sétima posição no Campeonato Brasileiro. A equipe vem de quatro derrotas consecutivas, para Santos e Ceará, além de duas para a LDU na Libertadores. Assim, busca reencontrar o caminho das vitórias nas próximas rodadas.

