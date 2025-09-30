Fluminense terá mudança na zaga contra o Sport; veja escalação

O Fluminense já embarcou para Pernambuco para o jogo contra o Sport, pelo Campeonato Brasileiro. Depois da vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, o técnoco Luis Zubeldía terá que fazer mudanças no sistema defensivo para a partida desta quarta-feira. Afinal, o zagueiro Thiago Silva não viajou com a delegação e será preservado por conta de dores na coxa direita.

Desta maneira, o zagueiro Ignácio deve formar a dupla de zaga com Freytes. Nos demais setores, a expectativa é de que o treinador mantenha a base da equipe titular. A lista de relacionado será semelhante à vista contra o Botafogo.

Para o duelo, o Tricolor carioca seguirá sem poder contar com Ganso. O atleta ainda se recupera lesão grau 2 na panturrilha esquerda. Além dele, Nonato voltou a treinar com o restante do elenco, mas ainda não está 100% para entrar em campo.

A provável escalação do Fluminense é: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Canobbio, Kevin Serna e Cano.

Sport e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor, aliás, ocupa a oitava posição, com 34 pontos, e busca mais uma vitória sob o comando do treinador argentino.

