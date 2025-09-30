ESPN bate recorde da TV paga em 2025 com Estudiantes x Flamengo

A ESPN alcançou números expressivos na última quinta-feira (25) com a transmissão de Estudiantes (ARG) x Flamengo, pelas quartas de final da Libertadores 2025. A partida foi a maior audiência do ano na TV paga e a terceira maior da história da emissora, atrás apenas de Palmeiras x Grêmio (2019) e Palmeiras x Boca Juniors (2023).

De acordo com dados da Kantar Instar, mais de 6,5 milhões de pessoas acompanharam a transmissão. No comparativo com a concorrência, a ESPN obteve ainda um desempenho 21 vezes superior ao segundo lugar. Assim, reforça ainda mais liderança da emissora na cobertura da Libertadores.

A ESPN e Disney+ vão exibir os grandes jogos da Libertadores e Sul-Americana, incluindo as finais, marcadas para os dias 22 (Sudamericana) e 29 (Libertadores) de novembro.

O Flamengo, aliás, venceu o Estudiantes nos pênaltis após perder por 1 a 0 no tempo normal, em La Plata. O goleiro Rossi foi herói ao defendeu duas cobranças. Assim, o time retorna à semifinal, algo que não acontecia desde 2022, quando conquistou o tricampeonato da Libertadores. Agora, enfrentará o Racing, também da Argentina. O primeiro jogo será no Maracanã e o segundo em Avellaneda, na Grande Buenos Aires. Os duelos ocorrerão nas semanas de 22 e 29 de outubro. Quem vencer de Fla x Racing enfrentará o vencedor da outra semifinal, Palmeiras ou LDU.

