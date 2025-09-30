Internacional tem déficit de R$ 15 milhões até julho, com folha salarial de R$ 20 milhões

O Internacional fechou os primeiros sete meses de 2025 com um déficit de R$ 15,43 milhões. De acordo com a projeção do clube, o valor foi bem abaixo do esperado: R$ 61,96 milhões. Agora, a expectativa é de que o clube termine a temporada com um superávit de R$ 7,64 milhões.

Até o fim de julho, o Colorado arrecadou R$ 412,31 milhões, muito acima do que os R$ 255,45 previstos no orçamento. O desempenho positivo, contudo, não evitou que o clube solicitasse suplementação orçamentária, aprovada pelo Conselho Deliberativo por maioria dos votos (115) na última segunda-feira.

O crescimento nas receitas veio acompanhado de uma elevação nos custos operacionais do futebol. O gasto previsto pela diretoria era de R$ 210,48 milhões, mas chegou a R$ 237,09 milhões.

Folha salarial do Internacional chega a R$ 20 milhões

Somente com salários, o Inter desembolsou R$ 99,94 milhões, uma média de R$ 14 milhões por mês. Já os direitos de imagem custaram R$ 39,93 milhões, o que dá R$ 5,7 milhões mensais. Assim, o Colorado gastou R$ 20 milhões com jogadores e comissão técnica.

Na semana anterior ao Gre-Nal, o diretor esportivo, D’Alessandro, afirmou que tudo está dentro do planejado pela diretoria. Na noite da última segunda, em sua apresentação ao Conselho, o CEO Giovane Zanardo falou sobre o assunto.

“No comparativo entre realizado e orçado, estamos muito próximos na receita bruta das atividades. Tivemos um desempenho em receitas bastante significativo nestes primeiros sete meses. De um modo geral, a gente vem atendendo às expectativas em todas as rubricas até julho. Por outro lado, alguns custos ficaram acima do orçado para o período”.

A direção colorada espera que os custos no segundo semestre sejam menores. Afinal, saíram jogadores importantes, como Enner Valencia, Fernando e Wesley. Este último, por sua vez, deixou o Inter por 10 milhões de dólares (aproximadamente R$ 54,4 milhões).

