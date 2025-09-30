Brasil x Marrocos, pela Copa do Mundo Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

A Seleção Brasileira encara o Marrocos nesta quarta-feira (1), às 20h (de Brasília), no Estádio Nacional de Santiago, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo Sub-20 pelo Grupo C. O Brasil, que soma apenas um ponto, precisa da vitória para ficar em situação mais confortável na competição. Os Leões do Atlas, por sua vez, lideram a chave, após derrotarem a Espanha por 2 a 0 na estreia.

Onde assistir

A partida entre Brasil e Marrocos terá transmissão do Fifa+, SporTV e CazéTV.

Como chega o Brasil

O Brasil chega para o confronto após empatar em 2 a 2 com o México na estreia e ainda busca a primeira vitória na competição. A Seleção Brasileira não conta os principais nomes, mas tem nomes como Pedrinho e Wesley, dupla ex-Corinthians, e Luighi, do Palmeiras. O técnico Ramon Menezes, aliás, pode promover mudanças, mas tende a não fugir muito do XI inicial que utilizou na estreia.

O atacante Erick Belé fez uma breve análise sobre o primeiro duelo, mas destacou que a equipe segue focada para conquistar uma vitória na próxima oportunidade.

“A gente saiu com um empate, fico triste com isso. Mas estamos motivados para o próximo jogo. O professor Ramon está conversando muito com a gente e vamos com tudo para sair com a vitória”, afirmou.

Como chega o Marrocos

Do outro lado, o Marrocos, afinal, começou o Mundial Sub-20 com o pé direito. Na estreia, a equipe africana bateu a Espanha por 2 a 0 e momentaneamente lidera a chave. No entanto, o meia-atacante Saad El Haddad é dúvida para o jogo. Com gol e assistência, Gessime Yassine brilhou na partida passada e vai, sem dúvidas, estar entre os relacionados para o duelo.

BRASIL x MARROCOS

2ª rodada da Copa do Mundo Sub-20 – Grupo C

Data-Hora: 1/10/2025 (quarta-feira), às 20h (de Brasília)

Local: Nacional Julio Martinez Pradanos, em Santiago, no Chile

BRASIL: Otávio; Igor Serrote, Iago, Bruno Alves e Leandrinho; Rafel Coutinho e Rayan Lucas; João Cruz, Gustavo Prado e Léo Derik; Luighi. Técnico: Ramon Menezes.

MARROCOS: Benchaouch; Maamar, Baouf, Bakhty e Zahouani; Essadak e Khalifi; Haddad, Maamma e Yassine; Zabiri. Técnico: Mohamed Ouahbi.

Árbitro: Keylor Herrera (Costa Rica)

Assistentes: William Chow (Costa Rica) e Victor Ramirez (Costa Rica)

