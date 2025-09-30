Dudu revela que defender o Atlético era sonho e projeta: “Deixar meu nome marcado”

O atacante Dudu, do Atlético Mineiro, revelou em entrevista à “GaloTV”, que vestir a camisa da equipe era um sonho. Além disso, ele abriu seu coração e projetou um futuro no Galo.

“Tenho muito orgulho em vestir a camisa do Galo. Tenho muitos amigos atleticanos que tinha o sonho de me ver vestindo a camisa do Galo. É um clube que representa para mim por sempre estar nas minhas características de futebol. É um clube de raça, de muita garra e muita paixão, inclusive que o torcedor tem pelo clube. Eu espero de todo coração que eu possa fazer um bom trabalho aqui no Galo e deixar meu nome marcado no clube por vitórias, títulos, é o meu maior sonho neste momento. Não ser um jogador que passou pelo clube. Quero que lembrem que vim e conquistei títulos”, disse.

Vale ressaltar, portanto, que Dudu iniciou sua carreira no Cruzeiro, maior rival do Atlético. Ademais, teve uma segunda passagem apagada pela Raposa recentemente, antes de defender o Galo.

No entanto, desde que chegou no Atlético, o atacante teve poucas oportunidades. Até o momento, entrou em campo nove vezes, sendo seis como titular. Sob o comando de Jorge Sampaoli, o jogador entrou em campo apenas uma vez. No confronto contra o Santos, no empate de 1 a 1 na Arena MRV, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, ele saiu do banco para atuar por 12 minutos.

