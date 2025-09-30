Internacional derrapa em setembro e passa a calcular o risco de queda

O Internacional ligou o sinal de alerta pelos resultados e performances que apresentou em setembro. Isso porque o time, ainda sob o comando de Roger Machado, sofreu derrotas para o Palmeiras, de goleada, e de virada no Gre-Nal, além de um empate com o Juventude, no último embate, já com Ramón Díaz no comando. Com apenas um ponto somado neste intervalo, houve uma queda na tabela, com o distanciamento da zona de classificação para a Libertadores. Em contrapartida, houve uma proximidade para o Z4, com a ida para a 15ª colocação.

No atual cenário, a comissão técnica de Ramón Díaz assume o desafio de manter o Colorado distante da zona de rebaixamento como prioridade. Com 28 pontos, a vantagem para a parte debaixo da tabela é de seis pontos. Em comparação a zona de classificação para a Libertadores, a distância é de 12 pontos.

De acordo com estimativas, o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), perito em cálculos envolvendo futebol, aponta que a chance de o Inter terminar o Brasileirão entre as quatro últimas posições é de 16,8%.

Internacional vê confirmação da Libertadores distante

O sonho de disputar a segunda edição consecutiva da Libertadores é uma missão mais improvável. O atual sexto colocado da competição é o Bahia, com 40 pontos, que conta com um aproveitamento de 55,6%. Caso o time nordestino mantenha a regularidade, encerraria sua campanha no Brasileirão com 63 pontos.

Deste modo, o Internacional precisaria terminar a sua trajetória no torneio, com 64 pontos, e não depender de critérios de desempate. Neste cenário, os gaúchos teriam que somar 36 os 42 pontos ainda possíveis. Assim, o rendimento deverá alcançar os 85,7% de rendimento.

A UFMG calcula que o Colorado tem 1,7% de possibilidade em terminar o Campeonato Brasileiro nas seis primeiras posições. Uma vaga direta na principal competição de clubes do continente exigiria um restante de campanha praticamente sem erros. Afinal, o Mirassol, que ocupa o quarto lugar, acumula 42 pontos e 58,3% de aproveitamento. Neste contexto, o mais provável é que encerre a sua participação com 66 pontos.

Neste caso, a necessidade seria alcançar os 67 pontos. Portanto, o Inter teria que acumular 39 dos 42 pontos possíveis. Levando em consideração o rendimento, precisaria ser de 92,8% dos pontos ainda em disputa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook