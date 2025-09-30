Léo Pereira e Viña estão à disposição para Flamengo x Cruzeiro

O zagueiro Léo Pereira e o lateral esquerdo Viña treinaram normalmente nesta terça-feira (30), no Ninho do Urubu. Assim, os jogadores se mostraram aptos o jogo entre Flamengo e Cruzeiro, nesta quinta-feira (2), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Os dois jogadores, afinal, deixaram o campo na vitória sobre o Corinthians, no último domingo, na Neo Química Arena.

Léo Pereira deixou o campo por conta de dores no pé direito. Por outro lado, Matías Viña teve uma indisposição estomacal. Para repor as saídas, o técnico Filipe Luís acionou Danilo e Alex Sandro, respectivamente.

O atacante Michael também já está recuperado. Afinal, ele estava com uma lesão na coxa direita e não viajou para os jogos contra Estudiantes, pela Libertadores, e Corinthians, pelo Brasileirão.

Por fim, Erick Pulgar está próximo de voltar ao Flamengo. Recuperado de uma cirurgia no quinto metatarso do pé direito, ele já está entregue à preparação física. A previsão, assim, é que fique à disposição do técnico Filipe Luís após a Data Fifa.

O Flamengo enfrenta o Cruzeiro na quinta-feira, às 20h30, no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro lidera a competição, com 54 pontos, enquanto a Raposa está na vice-liderança, com 50 pontos.

