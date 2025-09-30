Ex-Juventus levanta bandeira da homofobia e lembra de críticas por usar saia: “Começaram a dizer que eu era gay”

Frederico Bernardeschi, ex-Juventus, relembrou nesta terça-feira (30), em entrevista ao portal “Bsmt”, que sofria ofensas por usar saia há 10 anos atrás. Dessa forma, ele levantou a bandeira contra a homofobia.

“Há 12 anos eu usava saia, e qual é o problema? Se eu gosto, eu uso. Começaram a dizer que eu era gay. E se eu fosse? Que diferença faz? Eu não digo? Na verdade, eu ficaria orgulhoso. Tiro o chapéu para aqueles que saíram do armário. Neste mundo acredito que todos são livres para fazer o que quiserem, mas eu tinha 20 anos na época, e ler essas palavras me machucou. Eu sofri”, contou.

Além disso, o jogador ressaltou que é sempre bom se questionar se a opinião do outro é realmente importante na sua vida. Ele ainda afirmou que se encontrou no Bologna.

“Acho que, em geral, devemos sempre nos perguntar se a opinião que os outros têm sobre nós é realmente tão importante em nossas vidas. Encontrei um grupo maravilhoso com valores importantes, impulsionado pelos jogadores veteranos que viveram os últimos anos”, disse.

Passagem vitoriosa pela Juventus Aos 31 anos, Bernardeschi começou a sua carreira na Fiorentina e teve uma passagem vitoriosa pela Juventus, onde conquistou três vezes o Campeonato Italiano, duas Copas da Itália e duas Supercopas da Itália. Recentemente, defendeu por quatro temporadas o Toronto FC, pela MLS. Agora, retornou à Itália. Na última janela de transferências, portanto, foi contratado pelo Bologna, onde já atuou em cinco partidas.

