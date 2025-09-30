Athletico-PR vence Fluminense nos pênaltis e vai à semi do Brasileirão Sub-17

O Athletico-PR é semifinalista do Brasileirão Sub-17. Em um jogo emocionante, o Furacão empatou com o Fluminense por 3 a 3, mas venceu nos pênaltis por 4 a 3, nesta terça-feira (30), no CAT Caju, em Curitiba. Dessa forma, garantiu a classificação para a semifinal. Bruninho, Gustavo Afonso e Bryan marcaram os gols dos Pias do Caju, enquanto William Lopes e Luiz Miguel (2) fizeram para os Moleques de Xerém. Nos pênaltis, Wesley Natã acertou o travessão, enquanto o goleiro Pedro Lopes defendeu a cobrança de Luiz Miguel.

Com a classificação, o Athletico-PR espera a definição do confronto entre Flamengo e Atlético, nesta terça-feira (30), às 17h30 (de Brasília), no Luso-Brasileiro, para conhecer o adversário da semifinal. Já os Moleques de Xerém, campeões no ano passado, sofreram baixas relevantes com a saída de nomes como Riquelme Felipe e Isaque para o profissional, e não conseguiram defender o título.

Athletico-PR sai na frente, mas Fluminense empata

Jogando em casa, o Athletico-PR tomou a iniciativa do jogo. Contudo, o time paranaense esbarrou na dificuldade para transformar o volume em oportunidades claras. De tanto insistir, os Pias do Caju conseguiram abrir o placar, aos 23 minutos, com Bruninho. Após cruzamento de Rhichey, o camisa 10 aproveitou a sobra e mandou uma bomba para estufar as redes de Zafir.

Depois de sofrer o gol, o Fluminense acordou e, aos poucos, assumiu o controle do jogo e empatou aos 35 minutos. Após jogada de Miguel pela esquerda, William Lopes recebeu e bateu de primeira para igualar o placar no CAT Caju. Dessa forma, o jogo ficou animado. O Furacão fez uma pressão e reclamou de um pênalti em toque de mão na defesa tricolor.

Fluminense vacila no fim e perde nos pênaltis

Na etapa final, o jogo ficou lá e cá. O Athletico-PR, mais ofensivo, deixou espaços. Assim, o Fluminense aproveitou. Em boa jogada de Miguel, Luiz Miguel recebeu no meio e bateu rasteiro, no canto, para colocar os Moleques de Xerém em vantagem, aos 20 minutos. Os Pias do Caju sentiram e, pouco depois, aos 31, vacilaram. Luiz Miguel, mais uma vez, aproveitou sobra na área e fez 3 a 1.

O Fluminense tinha o jogo nas mãos e administrou a vantagem. Contudo, sofreu um apagão nos minutos finais. O Athletico-PR descontou, aos 43, em boa finalização de fora da área de Gustavo Afonso. Assim, os Pias do Caju cresceram e, na raça, conseguiram o empate, aos 47, com Bryan, de cabeça, no rebote de uma sequência de grandes defesas de Zafir.

Nos pênaltis, o Fluminense começou acertando o travessão com Wesley Natã. Depois, o Tricolor converteu com Paulinho, Arthur Ryan e Miguel, mas Luiz Miguel parou no goleiro Pedro Lopes na quinta cobrança, que garantiu a classificação do Athletico-PR. O Furacão, por sua vez, teve 100% de aproveitamento e converteu com Davi Alves, Ruan, Bryan e Rair, sem precisar da quinta cobrança.

