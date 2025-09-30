Lesão volta a incomodar Volpi, e Gabriel Grando ganhará sequência no Grêmio

O goleiro Tiago Volpi é mais uma peça do elenco do Grêmio que precisará ficar afastado em recuperação. Isso por causa de uma contusão muscular, que ele sofreu após uma pancada no duelo contra o Flamengo e voltou a incomodá-lo. O tratamento com os fisioterapeutas e médicos possibilitou conter o edema. Contudo, a queda para fazer uma defesa no jogo contra o Botafogo causou um incômodo na mesma região e piorou a situação. Com isso, o arqueiro não teve condições de atuar na última partida, o triunfo sobre o Vitória. Portanto, Gabriel Grando deve continuar como seu substituto e ganhar uma sequência como titular.

Na reapresentação do elenco no CT Luiz Carvalho, na última segunda-feira (29), Tiago Volpi passou por exames de imagem com a intenção de descobrir a gravidade do problema. Além, é claro, do período em que precisará ficar sem entrar em campo. A previsão é que Gabriel Grando permaneça entre os 11 iniciais nos compromissos até a paralisação para a Data Fifa, que ocorrerá entre 6 a 14 de outubro.

Assim, o mais provável é que Tiago Volpi continue como desfalque pelos próximos dois jogos, contra Santos e Bragantino, ambos em que o Imortal será visitante. Outra baixa recente é o meio-campista Willian, principal contratação da segunda janela de transferências do Tricolor gaúcho.

No embate contra o Vitória, ele deixou o campo ainda no primeiro tempo ao reclamar de dores. Posteriormente, houve a confirmação de que ele sofreu uma fratura em um dos dedos do pé direito.

Grêmio sofre com departamento médico cheio

A quantidade de jogadores machucados também se tornou uma preocupação para o Grêmio, pois o departamento médico já conta com sete atletas. No caso, Balbuena, Braithwaite, Carlos Vinícius, Cuéllar, João Pedro, Monsalve e Villasanti. A comissão técnica provavelmente poupará Marcos Rocha contra o Santos por questões musculares e desgaste físico. Assim, João Lucas é opção na lateral direita.

O Tricolor gaúcho enfrentará o Peixe nesta quarta-feira (01/10), às 21h30, na Vila Belmiro, pela 26ª rodada do Brasileirão

