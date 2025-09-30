LOUD aposta em jogadores do futebol tradicional para a Kings League Brasil

A LOUD SC definiu sua estratégia no draft da Kings League Brasil para o segundo split e chamou a atenção. Afinal, a equipe decidiu apostar em nomes vindos do futebol tradicional. A primeira escolha da equipe foi Caiuby, atacante que já atuou na Bundesliga por clubes como Wolfsburg e Augsburg, além de ter defendido o São Caetano, no Brasil.

Além dele, a LOUD selecionou Bruno Dip, revelado pelo São Paulo e que estava defendendo o Amazonas, na Série B. Matheus Rafael, conhecido nos campos de várzea, mas com experiência pelo Marília também é outro a chegar na equipe. Por fim, o goleiro Pedro Suzini, que passou por Juventus da Mooca e Batatais, também foi draftado.

Segundo Renato Vicente, influenciador da LOUD, a opção pelo futebol tradicional está diretamente ligada à questão psicológica.

“Um dos motivos da nossa escolha é a experiência desses jogadores em lidar com a pressão. No primeiro split vimos atletas do fut7 enfrentando dificuldades nesse aspecto, e acreditamos que quem já jogou em alto nível pode estar mais preparado”.

LOUD acertou na estratégia para o próximo split da Kings League Brasil?

A decisão, no entanto, gerou debate entre fãs e especialistas da Kings League. Parte da torcida entende que os jogadores vindos do campo podem se sobressair pela bagagem técnica, preparo físico e leitura de jogo. Já outros acreditam que a adaptação pode ser um obstáculo, já que as regras diferenciadas, o tamanho reduzido do campo e as movimentações típicas do fut7 podem atrapalhar atletas acostumados ao 11 contra 11.

Com as escolhas, a LOUD reforça o elenco e aposta em experiência para buscar melhores resultados no segundo split, depois de um primeiro split terrível. O desempenho dos novos contratados será colocado à prova já nas primeiras rodadas, em um torneio que tem atraído cada vez mais público e gerado discussões sobre os diferentes estilos de jogo.

