Palmeiras x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta quarta-feira (1º), o Palmeiras recebe o Vasco, às 19h, no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os donos da casa precisam da vitória para continuar na briga pelo título da competição. Já o Cruz-Maltino, invicto há sete jogos, mira a primeira página da classificação. No primeiro turno, no Mané Garrincha, em Brasília, o Palmeiras derrotou o Vasco por 1 a 0.

Onde assistir?

Premiere (pay-per-view)

Como chega o Palmeiras?

O Palmeiras chega para o confronto após perder para o Bahia por 1 a 0, fora de casa, na rodada anterior do Brasileirão. O resultado negativo foi o primeiro do Verdão no torneio nacional desde o encerramento do Mundial de Clubes. Além disso, a equipe de Abel Ferreira perdeu uma invencibilidade de 11 jogos na competição. Para piorar, o Alviverde viu o Flamengo vencer na rodada e ficou para trás na corrida pelo título brasileiro de 2025. O time paulista ocupa a terceira colocação com 49 pontos, cinco a menos que o Rubro-negro, que está isolado na liderança.

Para o confronto diante do Vasco, o Verdão não tem baixas por suspensão. No entanto, a equipe de Abel Ferreira terá dois desfalques para o confronto, Joaquín Piquerez e Lucas Evangelista, que foram substituídos na etapa inicial do duelo com o Bahia. O lateral-esquerdo acusou dores no joelho direito e o volante sofreu um estiramento na posterior da coxa direita. Ambos não tem previsão de retorno. Já Khellven se recupera de um trauma no pé e não tem presença confirmada. Por fim, Paulinho e Vitor Figueiredo seguem sem condições de jogo.

Como chega o Vasco?

O Vasco vive o seu melhor momento na temporada. Invicto há sete jogos, o Cruz-Maltino chega motivado e com a moral elevada para encerrar um incômodo tabu de quase 10 anos sem vencer o Palmeiras. O time comandado por Fernando Diniz empatou com o Flamengo, venceu o Cruzeiro e quer aprontar novamente contra um dos candidatos ao título. Com 30 pontos, o Vasco está em 12º lugar e tem por objetivo ficar entre os 10 primeiros colocados.

O técnico Fernando Diniz não vai poder contar com os titulares Cuesta e Barros. O zagueiro se recupera de um edema na coxa esquerda, enquanto o volante cumpre suspensão. Matheus França sofreu uma entorse no tornozelo direito no treino e também é desfalque, assim como Lucas Piton, que está em transição física. Em compensação, Tchê Tchê retorna após desfalcar o Vasco nos últimos quatro jogos por causa de um problema muscular na coxa esquerda.

PALMEIRAS X VASCO

Campeonato Brasileiro – 26ª rodada

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data e hora: 01/10/2025 (quarta-feira), às 19h (horário de Brasília)

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Jefté; Aníbal Moreno e Emiliano Martínez; Andreas Pereira, Felipe Anderson e Flaco López; Vítor Roque. Técnico: Abel Ferreira

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Lucas Oliveira, Robert Renan e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Tchê Tchê e Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Maurício Coelho Silva Penna (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

