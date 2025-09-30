InícioEsportes
Esportes

Bayern atropela Pafos e mantém 100% na Champions

Jogadores do Bayern comemoram um dos gols marcados por Harry Kane na vitória sobre o Pafos

Jogadores do Bayern comemoram um dos gols marcados por Harry Kane na vitória sobre o Pafos - (crédito: Foto: Divulgação)
Jogadores do Bayern comemoram um dos gols marcados por Harry Kane na vitória sobre o Pafos - (crédito: Foto: Divulgação)

O Bayern de Munique fez mais uma vítima na temporada. Nesta terça-feira (30), o time alemão goleou o Pafos por 5 a 1, no Estádio Alphamega, em Limassol, no Chipre. O artilheiro Harry Kane marcou duas vezes, enquanto Raphael Guerreiro, Nicolas Jackson e Olise completaram o placar. Já Mislav Orsic acertou um belo chute, sem chances para o goleiro Neuer, para anotar o de honra para os donos da casa.

LEIA MAIS: Mbappé faz hat-trick, e Real Madrid goleia Kairat na Champions

Dessa maneira, o Bayern segue com um início de temporada perfeito e venceu todas as partidas que disputou em 2025/26 sob o comando do técnico Vincent Kompany. O time chegou a seis pontos em duas rodadas nesta fase de liga da Champions e, no momento, está atrás somente do Real Madrid, que leva vantagem no saldo de gols.

Por outro lado, o Pafos, estreante na Champions, conheceu sua primeira derrota na competição depois de buscar o empate fora de casa contra o Olympiacos na 1ª rodada.

O jogo

O Bayern fez uma primeira etapa avassaladora e não teve grandes dificuldades para abrir 4 a 0 no placar, com dois gols de Harry Kane, além de Raphael Guerreiro, Nicolas Jackson. Porém, momentos antes do intervalo, Mislav Orsic acertou um belo chute para descontar.

Na segunda etapa, o Bayern controlou o ritmo da partida e ampliou com Olise. O Pafos, por sua vez, conseguiu mudar a postura, pressionou os alemães em certos momentos, mas não conseguiu aproveitar as oportunidades.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 30/09/2025 17:50
    x