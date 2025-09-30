Bayern atropela Pafos e mantém 100% na Champions

O Bayern de Munique fez mais uma vítima na temporada. Nesta terça-feira (30), o time alemão goleou o Pafos por 5 a 1, no Estádio Alphamega, em Limassol, no Chipre. O artilheiro Harry Kane marcou duas vezes, enquanto Raphael Guerreiro, Nicolas Jackson e Olise completaram o placar. Já Mislav Orsic acertou um belo chute, sem chances para o goleiro Neuer, para anotar o de honra para os donos da casa.
Dessa maneira, o Bayern segue com um início de temporada perfeito e venceu todas as partidas que disputou em 2025/26 sob o comando do técnico Vincent Kompany. O time chegou a seis pontos em duas rodadas nesta fase de liga da Champions e, no momento, está atrás somente do Real Madrid, que leva vantagem no saldo de gols.
Por outro lado, o Pafos, estreante na Champions, conheceu sua primeira derrota na competição depois de buscar o empate fora de casa contra o Olympiacos na 1ª rodada.
???????????? pic.twitter.com/oAcOoG6Xjn
— FC Bayern München (@FCBayern) September 30, 2025
O jogo
O Bayern fez uma primeira etapa avassaladora e não teve grandes dificuldades para abrir 4 a 0 no placar, com dois gols de Harry Kane, além de Raphael Guerreiro, Nicolas Jackson. Porém, momentos antes do intervalo, Mislav Orsic acertou um belo chute para descontar.
Na segunda etapa, o Bayern controlou o ritmo da partida e ampliou com Olise. O Pafos, por sua vez, conseguiu mudar a postura, pressionou os alemães em certos momentos, mas não conseguiu aproveitar as oportunidades.
