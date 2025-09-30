Griezmann chega a 200 gols, e Atlético goleia o Frankfurt pela Champions

O Atlético de Madrid não teve problemas para golear o Eintracht Frankfurt por 5 a 1, no Metropolitano, na capital espanhola, nesta terça-feira (30). O grande destaque da partida foi o francês Antoine Griezmann, que fez um gol e chegou a 200 com a camisa colchonera. Raspadori, Le Normand, Simeone e Álvarez completaram a vitória pela segunda rodada da fase de liga da Champions.

Agora, os espanhóis conquistam o seu primeiro triunfo na competição e chegam a três pontos, temporariamente na sexta posição. Já o time alemão tem a mesma pontuação, mas ocupa a 15ª colocação por conta dos critérios de desempate.

A próxima rodada será depois da Data Fifa e ambas as equipes terão adversários ingleses. Assim, o Atlético de Madrid visita o Arsenal na terça-feira (21), no Emirates. No dia seguinte, o Frankfurt recebe o Liverpool, na Alemanha.

O Atlético demorou apenas quatro minutos para abrir o placar. Dessa maneira, após cruzamento de Simeone pela direita, a bola passou por Julian Álvarez e chegou em Raspadori, que não desperdiçou. O Frankfurt respondeu em seguida, com finalização que levou perigo a Oblak.

Em casa, o Colchonero seguiu melhor e aproveitava bem os espaços deixados pela defesa alemã. Simeone era válvula de escape pela direita, enquanto Julián Álvarez perdeu duas boas chances, uma delas para boa defesa de Kauã Santos. Griezmann movimentava-se pelos dois lados e criava bons momentos para os espanhóis. Em um lance, recebeu bom cruzamento de Llorente e finalizou mal, para fora.

Atlético joga por música no primeiro tempo

O segundo gol era questão de tempo. Aos 32, após escanteio, Griezmann desviou na pequena área e Kauã Santos fez ótima defesa. No rebote, o zagueiro Le Normand empurrou para o gol vazio.

O show do Atlético permaneceu no Metropolitano. Nos acréscimos, Griezmann aproveitou grande jogada de Álvarez pela esquerda e marcou o terceiro. Foi o gol 200 do francês pelo Colchonero.

O Frankfurt ensaiou uma reação no segundo tempo, fazendo o goleiro Oblak trabalhar pela primeira vez. Aos 12, diminuiu o marcador com Burkardt, após jogada de Knauff. Não demorou muito para o Atlético voltar ao jogo e explorar muito bem os contragolpes.

Em um deles, com uma grande jogada coletiva, Griezmann anotou o quarto, após calcanhar de Álvarez. Contudo, o árbitro foi chamado para o VAR e anulou o gol do francês. Dois minutos depois, contudo, Simeone aproveitou cobrança de escanteio e fez mais um: 4 a 1.

O Colchonero queria mais. Pela esquerda, Griezmann tentou a jogada e a bola tocou na mão do zagueiro. Após análise do VAR, pênalti marcado. Álvarez bateu de cavadinha e Kauã Santos quase pegou. Goleada no Metropolitano e a boa fase parece voltar para os lados do Atlético.

