Alisson se machuca e vira dúvida em convocação da Seleção

Goleiro do Liverpool e titular da Seleção Brasileira, Alisson Becker deixou o campo durante o segundo tempo da partida contra o Galatasaray, nesta terça-feira (30), pela segunda rodada da fase de liga da Champions. Desta maneira, ele vira dúvida para convocação do Brasil, nesta quarta-feira, para os amistosos em outubro.

O incidente ocorreu aos 55 minutos, quando o goleiro brasileiro precisou deixa a partida após sentir dores durante uma defesa. Desta maneira, o goleiro georgiano Giorgi Mamardashvili, que entrou em campo para assumir a posição do goleiro brasileiro.

O goleiro, aliás, salvou o Liverpool com alguns ”milagres” durante a partida, mas não conseguiu impedir o gol do próprio Osimhen, ainda no primeiro tempo.

A lesão de Alisson, aliás, acontece um dia antes da convocação de Carlo Ancelotti, nesta quarta-feira (1º), para os amistosos contra a Coreia do Sul e o Japão, marcados para outubro.

Até o momento, não há informações oficiais sobre a gravidade da lesão ou se o goleiro estará disponível para os compromissos da equipe inglesa. O Liverpool e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) devem fornecer atualizações nas próximas horas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw itter, Instagram e Facebook.