Internacional aguarda definição se terá Thiago Maia e Richard contra o Corinthians

O meio de campo é o setor que mais causa preocupação no Internacional, já que Thiago Maia e Richard seguem como dúvidas para enfrentar o Corinthians. O camisa 29 ainda se recupera de uma lombalgia, impedindo que ele atuasse nos dois últimos jogos. Inclusive, realizou somente atividades na academia em treino da última segunda-feira (29). Já o camisa 36 reclamou de um incômodo no quadril esquerdo e não esteve entre os relacionados para o clássico com o Juventude. A dupla será avaliada até antes da viagem para o confronto com o Timão.

Se Thiago Maia e Richard não estiverem aptos a retornar ao time, o mais provável é que Luis Otávio permaneça entre os 11 iniciais, até mesmo pela sua boa atuação. O jovem volante ficou com a função de proteger o sistema defensivo na formação em losango, com quatro jogadores e posicionamento mais recuado. Em treinamento nesta terça-feira (30), Ramón Díaz e a sua comissão técnica vão escolher qual será a equipe titular.

Possíveis modificações no setor criativo do Internacional

Outra opção com características mais defensivas é o volante Ronaldo. Bruno Tabata é mais uma alternativa, porém mais ofensivo. Os dois permitiriam o treinador a realizar uma mudança tática e até mesmo de postura, como já ocorreu no empate com o Juventude. A dupla entrou no segundo tempo e houve uma modificação para o 4-2-3-1, quando Vitinho também entrou na equipe.

Entre os titulares, além de Luis Otávio, a escolha do comandante argentino foi por Bruno Henrique e Óscar Romero como meias um pouco mais à frente. No caso, com a responsabilidade de marcar como jogadores mais defensivos e criarem como armadores. Mais próximo aos atacantes esteve Alan Patrick, com o objetivo de ser o articulador das jogadas do Colorado.

Portanto, com a possível volta de Thiago Maia e Richard, haveria a abertura de uma disputa por posição com Luis Otávio, Bruno Henrique e Óscar Romero. O Inter concentra suas atenções nos seus dois últimos compromissos antes da paralisação para a Data Fifa de outubro.

Afinal, há uma avaliação interna que representa o momento ideal para conseguir se afastar da zona de rebaixamento. Por sinal, os dois jogos consecutivos, contra o Corinthians, nesta quarta-feira (01/10), e o Botafogo, no próximo sábado (04), serão em seus domínios, no Beira-Rio. No atual cenário, a equipe se encontra na 15ª posição, com 28 pontos e seis de vantagem para o Z4.

