Monaco x Manchester City: onde assistir, escalações e arbitragem

Monaco e Manchester City se enfrentam na 2Âª rodada da fase de liga da Champions 2025/26 - (crédito: Arte: Jogada10)

Monaco e Manchester City se enfrentam nesta quarta-feira, 1º de outubro, às 16h (de Brasília), em partida válida pela 2ª rodada da fase de liga da Champions 2025/26. A bola rola no Estádio Louis II e coloca frente a frente duas equipes que começaram a sua trajetória de formas opostas na competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na Space (TV fechada) e HBO Max (streaming).

LEIA MAIS: Bayern de Munique atropela Pafos e mantém 100% na Champions

Como chega o Monaco

O Monaco chega pressionado para o duelo após a goleada sofrida para o Club Brugge, na Bélgica, na estreia das equipes nesta edição da Champions. No entanto, o time tenta se agarrar à boa campanha no Campeonato Francês, no qual está na briga com o PSG pela liderança.

A notícia ruim para os torcedores do Monaco é que o departamento médico do clube está repleto de jogadores. Hradecky, Camara, Golovin, Mawissa e Zakaria, lesionados, estão fora do jogo desta quarta-feira. Além disso, Pogba, sem ritmo de jogo, é tratado como dúvida.

Como chega o Manchester City

Por outro lado, o City vem de uma vitória por 2 a 0 sobre o Napoli, atual campeão italiano, na 1ª rodada da fase de liga da Champions. Assim, o time vai ao Principado tentar manter os 100% de aproveitamento e brigar na parte de cima da tabela.

No entanto, o técnico Pep Guardiola segue com alguns desfalques no time. Khusanov, Aït-Nouri e Marmoush, lesionados, são baixas confirmadas. Já Rodri e Cherki são tratados como dúvidas, mas participaram do último treinamento da equipe e podem jogar alguns minutos.

MONACO X MANCHESTER CITY

2ª rodada da fase de liga da Champions

Data e horário: quarta-feira, 01/10/2025, às 16h (de Brasília).

Local: Estádio Louis II, em Mônaco.

MONACO: Kohn; Vanderson, Eric Dier, Kehrer e Caio Henrique; Akliouche, Coulibaly, Teze e Fati; Balogun e Biereth. Técnico: Adi Hutter.

MANCHESTER CITY: Donnarumma; Matheus Nunes, Stones, Gvardiol e O’Reilly; Nico González, Reijnders e Bernardo Silva; Oscar Bobb, Haaland e Doku. Técnico: Pep Guardiola.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (Espanha).

Auxiliares: Ángel Nevado (Espanha) e Guadalupe Porras Ayuso (Espanha).

VAR: César Soto Grado (Espanha).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.