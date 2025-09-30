Inter de Milão vence Slavia Praga e mantém 100% na Champions

Lautaro marca seu segundo gol na vitória da Inter de Milão sobre o Slavia Praga - (crédito: Foto: Marco Luzzani/Getty Images)

Atual vice-campeão, a Inter de Milão manteve os 100% na Champions League. Nesta terça-feira (30/9), a equipe milanista recebeu o Slavia Praga (CZE) pela segunda rodada da fase de Liga e venceu por 3 a 0, no San Siro, na Itália. Lautaro (duas vezes) e Dumfries fizeram os gols do jogo.

Com o resultado, o time Nerazzurri surge na terceira colocação, com seis pontos. Afinal, é apenas um dos três times que já jogaram duas partidas e venceram ambas. Assim, a Inter está atrás apenas de Bayern (líder) e Real Madrid (vice-líder), já que a dupla possui saldo superior. Já o Slavia fica em 26º, com apenas um ponto em duas partidas.

Os gols demoraram a sair na etapa inicial, aliás. Apesar da pressão da Inter de Milão, o placar só foi aberto aos 30′ e graças à falha grotesca do goleiro Stanek, que tocou no pé do argentino na saída de bola. O camisa 10 agradeceu e anotou para os donos da casa. Quatro minutos mais tarde, Dumfries ampliaria o marcador após excelente jogada de Thuram pela esquerda.

Na etapa final, a Inter arrefeceu o ritmo, já que tinha boa vantagem no placar. Coube ao próprio Lautaro, aos 20′, fazer o terceiro, complementando boa jogada de Bastoni. Após este gol, o técnico Cristian Chivu aproveitou para rodar o elenco, promovendo as cinco alterações em apenas duas janelas.

Na próxima rodada da Champions – a terceira da fase de Liga -, a Inter viaja para enfrentar o Royale Union (BEL), no dia 21 de outubro (terça), às 16h (de Brasília). Já o Slavia joga no dia seguinte (22, uma quarta), quando visita a Atalanta – também às 16h.

