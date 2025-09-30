Liverpool joga mal e perde para o Galatasaray na Champions

O combativo Galatasaray bateu o desorganizado Liverpool por 1 a 0 e conquistou a primeira vitória na fase de liga da Champions 2025/2026. Osimhen marcou o gol do triunfo ainda no primeiro tempo em cobrança de pênalti, no RAMS Park, pela segunda rodada da competição. A equipe turca optou pelas jogadas de transição e conseguiu as melhores. Os ingleses, no entanto, tiveram oportunidades na etapa inicial, porém faltou mais organização no segundo tempo para buscar o empate. Além disso, o goleiro Alisson se machucou após defesa e saiu de campo na etapa final.

Com o resultado, o Galatasaray embolou a Champions e agora soma três pontos, na 18ª posição momentaneamente. Do outro lado, o Liverpool, com mesmo número de pontos, está na 16ª colocação. Afinal, na quarta-feira (1), ocorrerá mais partidas.

O jogo

Um primeiro tempo bem agitado em Istambul. Galatasaray e Liverpool fizeram um duelo equilibrado, com chances, mas os turcos foram mais eficentes. Aos 2 minutos, os donos da casa quase marcaram, mas Alisson fez defesa espetacular em lance com Yilmaz. A resposta dos ingleses foi imediata, com uma chance dupla incrível salva em cima da linha pela zaga. No entanto, aos 14, Yilmaz sofreu pênalti, e Osimhen converteu. O duelo seguiu aberto. Os Reds assustaram em cabeceio de Wirtz e Konaté. Os turcos também chegaram com perigo. Osimhen tentou encobrir Alisson, mas o goleiro brasileiro ficou com a bola. No fim, Bardakci bateu falta na entrada da área, mas a bola parou na barreira.

Na segunda etapa, o Liverpool parecia que iria pressionar o Galatarasaray. Antes do minuto inicial, Frimpong teve chance de empatar após lambança da zaga turca. Logo depois, Ekitiké tentou de letra após cruzamento da direita, mas Cakir fez boa defesa. Pouco depois, Osimhen avançou livre até a área, mas chutou fraco, e Alisson defendeu. No entanto, o goleiro brasileiro sentiu depois de defender um chute tranquilo de Osimhen. O camisa 1 ficou caído no chão, pediu atendimento médico e acabou substituído por Mamardashvili.

O Liverpool continuou em cima, criando oportunidades. Com o cronômetro passando e Salah em campo, a pressão para buscar o resultado aumentou, mas o time inglês encontrou muita dificuldade para furar a marcação turca e tinha pouca organização. Até que aos 43 minutos, o árbitro marcou pênalti a favor dos Reds por falta de Singo em Konaté. Após revisão do VAR, porém, a penalidade foi anulada. Por fim, os ingleses seguiram pressionando em busca ao menos do empate, mas não tiveram sucesso.

Próximos desafios

Agora, as equipes só voltam a campo pela terceira rodada da fase de liga da Champions no dia 22 de outubro. O Galatasaray enfrenta o Bodö/Glimt, às 13h45 (de Brasília), também no RAMS Park. Do outro lado, o Liverpool encara o Eintracht Frankfurt, às 16h (de Brasília), em Frankfurt.

