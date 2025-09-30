Corinthians encerra preparação para jogo com Inter com dúvida no ataque

Vitinho pode ser titular no lugar de Yuri Alberto - (crédito: Foto: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians)

O Corinthians encerrou nesta terça-feira (30) a sua preparação para enfrentar o Internacional na quarta, às 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio. O técnico Dorival Júnior será obrigado a fazer, pelo menos, uma mudança na equipe em relação à derrota por 2 a 1 para o Flamengo, no último domingo.

Afinal, o atacante Yuri Alberto levou o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão diante do Colorado. Assim, Vitinho, Talles Magno, Romero e Kayke brigam pelo lugar do titular.

O holandês Memphis Depay segue em recuperação de um edema na coxa direita e não enfrenta o Inter. Além do atacante, o Corinthians tem outros desfalques, como André Ramalho, André Carrillo, Rodrigo Garro e Charles.

Dessa maneira, o técnico Dorival Júnior deve mandar a campo a seguinte escalação: Hugo Souza, Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Maycon e Breno Bidon; Vitinho (Romero) e Gui Negão.

Nesta terça, o treinador comandou um treino de dez contra dez em campo reduzido. Em seguida, os atletas que atuaram mais de 45 minutos contra o Flamengo fizeram uma atividade regenerativa na parte interna do CT. Os demais jogadores ficaram no campo para um exercício de construção e finalização.

Goleiros: Felipe Longo, Hugo Souza, Kauê;

Laterais: Fabrizio Angileri, Hugo, João Vitor, Matheus Bidu e Matheuzinho;

Zagueiros: Cacá, Félix Torres, Gustavo Henrique, João Pedro;

Meias: André, Breno Bidon, Dieguinho, José Martínez, Luiz Gustavo, Maycon, Raniele e Ryan;

Atacantes: Gui Negão, Kayke, Romero, Talles Magno e Vitinho.

