Corinthians encerra preparação para jogo com Inter com dúvida no ataque

Vitinho pode ser titular no lugar de Yuri Alberto

Vitinho pode ser titular no lugar de Yuri Alberto - (crédito: Foto: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians)

O Corinthians encerrou nesta terça-feira (30) a sua preparação para enfrentar o Internacional na quarta, às 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio. O técnico Dorival Júnior será obrigado a fazer, pelo menos, uma mudança na equipe em relação à derrota por 2 a 1 para o Flamengo, no último domingo.

Afinal, o atacante Yuri Alberto levou o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão diante do Colorado. Assim, Vitinho, Talles Magno, Romero e Kayke brigam pelo lugar do titular.

O holandês Memphis Depay segue em recuperação de um edema na coxa direita e não enfrenta o Inter. Além do atacante, o Corinthians tem outros desfalques, como André Ramalho, André Carrillo, Rodrigo Garro e Charles.

Dessa maneira, o técnico Dorival Júnior deve mandar a campo a seguinte escalação: Hugo Souza, Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Maycon e Breno Bidon; Vitinho (Romero) e Gui Negão.

Nesta terça, o treinador comandou um treino de dez contra dez em campo reduzido. Em seguida, os atletas que atuaram mais de 45 minutos contra o Flamengo fizeram uma atividade regenerativa na parte interna do CT. Os demais jogadores ficaram no campo para um exercício de construção e finalização.

Veja os relacionados do Corinthians

Goleiros: Felipe Longo, Hugo Souza, Kauê;
Laterais: Fabrizio Angileri, Hugo, João Vitor, Matheus Bidu e Matheuzinho;
Zagueiros: Cacá, Félix Torres, Gustavo Henrique, João Pedro;
Meias: André, Breno Bidon, Dieguinho, José Martínez, Luiz Gustavo, Maycon, Raniele e Ryan;
Atacantes: Gui Negão, Kayke, Romero, Talles Magno e Vitinho.

RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 30/09/2025 18:50
