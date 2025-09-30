Mbappé brilha em nova vitória do Real Madrid e chega a 60 gols na Champions

Mbappé comemora um dos gols marcados na vitória sobre o Kairat - (crédito: Foto: Divulgação)

Kylian Mbappé voltou a ser protagonista em mais uma vitória do Real Madrid na Champions. O atacante francês marcou um hat-trick na goleada por 5 a 0 sobre o Kairat, nesta terça-feira (30), no Cazaquistão, pela segunda rodada da fase de liga e ajudou o time a seguir com 100% de aproveitamento.

Além disso, com os três gols marcados nesta terça-feira, Mbappé chegou a 60 na história da Champions e celebrou tanto a marca quanto o resultado nesta segunda rodada. O atacante faz um grande início de temporada, com 13 gols em nove jogos. Só no torneio europeu, são cinco em duas partidas.

“Foi um bom jogo. A gente queria ganhar e jogar bem. Não foi fácil. Passamos muitas horas de voo e escalas para chegar até a casa do Kairat, mas conseguimos vencer e estou feliz por fazer os três gols”, afirmou.

? Segundo partido de Champions League.

? Segunda victoria. pic.twitter.com/HjfwJNVCbN — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 30, 2025

O francês destacou a importância da marca atingida, mas deixou claro que não quer parar por aí.

“Cheguei aos 60 gols. Sigo meu caminho e minha trajetória. Quero fazer mais gols para alcançar o nível dos maiores artilheiros da competição. Quero continuar marcando e ajudando a equipe”, disse.

???? @KMbappe, MVP del partido: “Mi trabajo es ayudar al equipo, solo pienso en eso”.

????? Declaraciones completas ?? RM Play — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 30, 2025

Mbappé também falou sobre os companheiros de ataque Rodrygo e Vini Jr, ressaltando a qualidade da dupla brasileira.

“Rodrygo e Vini Jr são jogadores de classe alta, com perfis diferentes, mas muito importantes para a gente. Quando estão em campo, fazem a diferença. Tenho orgulho de jogar ao lado dos dois. Tenho ótima relação com Rodrygo e com Vini. É um prazer estar com eles todos os dias no vestiário. Aliás, quero visitar e conhecer o Brasil”, completou.

