Mourinho vê evolução do Benfica apesar da derrota para o Chelsea na Champions

José Mourinho durante a partida entre Chelsea e Benfica na fase de liga da Champions - (crédito: Foto: Mike Hewitt/Getty Images)

José Mourinho analisou a derrota do Benfica diante do Chelsea por 1 a 0, nesta terça-feira (30), pela segunda rodada da fase de liga da Champions. Apesar do resultado negativo em Londres, o treinador destacou o desempenho da equipe e apontou aspectos positivos no duelo em entrevista à ‘Sport TV’, de Portugal.

LEIA MAIS: Mbappé brilha em nova vitória do Real Madrid e chega a 60 gols na Champions

“Perder nunca é bom, mas existe diferença entre perder sem nada para tirar e perder mostrando evolução. Hoje enfrentamos um grande time de igual para igual. O placar poderia ter sido outro. Foi, até agora, o nosso jogo mais sólido, com organização e estabilidade. Criamos chances, o goleiro deles não precisou ser o melhor em campo. Na reta final, senti alguns jogadores cansados, como o Sudakov. E nossos três meio-campistas já estavam amarelados, o que nos limitava. Fiz mudanças para dar fôlego, mas o Chelsea tinha muitas opções de qualidade no banco. Isso pesou”, comentou.

Mourinho também se mostrou incomodado com a arbitragem.

“Tive a sensação de que o João Pedro podia ter recebido o segundo cartão amarelo muito antes. Na Uefa seguem a regra à risca. Foi assim com a expulsão do Florentino em Istambul. Hoje, em um lance com o Otamendi, também seria para o segundo amarelo. O jogo mudaria completamente”, disse.

Além disso, o técnico lamentou o gol sofrido no melhor momento do Benfica no jogo.

“A gente estava controlando, bem posicionado. Dois jogadores acabaram reagindo ao mesmo movimento, e isso abriu espaço. O Chelsea tem muita qualidade nas dinâmicas, mas, mesmo assim, os nossos se comportaram bem”, completou.

Incondicionalmente ? pic.twitter.com/NSWHrMGpyO — SL Benfica (@SLBenfica) September 30, 2025

Mourinho analisa próximo adversário

Por fim, de olho no clássico com o Porto, ele demonstrou respeito ao adversário, mas também confiança em buscar um bom resultado.

“O Porto vive um grande momento, ganha tudo, marca muitos gols e quase não sofre. Mas quem joga em Stamford Bridge do jeito que jogamos, não precisa ter medo. Respeito, sim, medo não”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.