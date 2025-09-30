Atlético marca no fim, vence Flamengo e avança no Brasileirão Sub-17

O time sub-17 do Atlético está classificado para a semifinal do Campeonato Brasileiro. A equipe venceu o Flamengo por 2 a 1, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. O jogo, que ocorreu na noite desta terça-feira (30), foi eletrizante. O Galo marcou o gol da vitória aos 43 minutos do segundo tempo. O adversário na próxima fase será o Athletico-PR.

Jogo de reviravoltas no Rio

O primeiro tempo do confronto foi de muito equilíbrio e poucas chances claras de gol. As duas equipes se estudaram bastante e a forte marcação prevaleceu. O placar, portanto, não saiu do 0 a 0 antes do intervalo da partida. A decisão da vaga, então, ficou totalmente em aberto para a segunda e decisiva etapa do jogo.

O segundo tempo, contudo, começou de forma eletrizante. Logo aos dois minutos, o meia Índio acertou um chutaço no ângulo e abriu o placar para o Atlético. A alegria do time mineiro, no entanto, durou muito pouco. Na saída de bola, o atacante João Vitor, do Flamengo, foi lançado e empatou a partida, deixando tudo igual novamente.

O jogo, então, seguiu com chances para os dois lados e muito equilíbrio. A partida parecia se encaminhar para uma decisão por pênaltis. Aos 43 minutos, porém, o atacante Riquelme recebeu um lançamento, tirou do goleiro e marcou. O gol, no fim, selou a vitória e a classificação heroica do time do Atlético.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.