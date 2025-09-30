Galvão Bueno exalta vitória do Flamengo e destaca atitude de líder

O narrador Galvão Bueno dedicou a edição, da última segunda-feira (29), do seu programa “Galvão e Amigos”, na Band, à vitória do Flamengo. Entre os pontos que o comunicador frisou foi a vitória de virada do Rubro-Negro. Afinal, em sua opinião, o resultado representa um indício de que o time está pronto para conquistar o Brasileirão. A conduta de seriedade de Arrascaeta também foi enaltecido.

“O Flamengo venceu o Corinthians por 2 a 1, em uma virada com cara de quem quer ser campeão. Me impressionou o Arrascaeta fazer o gol aos 9 minutos do segundo tempo e não deixou o time comemorar. Não deixou ninguém se abraçar e já foi gritando “vamos, vamos, vamos”. A gana de virar, a importância do jogo”, detalhou o profissional de comunicação.

Flamengo mantém confiança e garante vitória

O Corinthians surpreendeu o Flamengo com sua postura ofensiva e dominou as ações no primeiro tempo na Neo Química Arena. A maior intensidade permitiu aos mandantes terem maior volume ofensivo. Yuri Alberto desperdiçou pelo menos quatro oportunidades claras no primeiro tempo. Além do pênalti desperdiçado no começo do jogo.

Antes do intervalo, o Flamengo melhorou o seu rendimento e levou susto ao Corinthians. No começo da segunda etapa veio a redenção de Yuri Alberto. Gui Negão serviu o camisa 9 já no campo de ataque, ele driblou Léo Ortiz e colocou o Timão na frente do placar.

O Rubro-Negro conseguiu rápida resposta, mais especificamente oito minutos depois. Carrascal fez jogada individual e serviu Arrascaeta para empatar. Já aos 42 minutos, Luiz Araújo garantiu a vitória, de virada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook