Santos pode ter mudanças no time para encarar o Grêmio

Peixe pode ter novidades no setor defensivo para encarar o Grêmio - (crédito: Foto: Raul Baretta/Santos FC)

O Santos finalizou a preparação para encarar o Grêmio, nesta quarta-feira (01), na Vila Belmiro, pela 26ª rodada do Brasileirão. Nesta terça (30), Juan Pablo Vojvoda comandou o último treino antes da partida e pode ter novidades no setor defensivo.

O zagueiro Adonis Frías treinou sem limitações e está liberado para entrar em campo. O argentino disputa uma posição com o paraguaio Alexis Duarte, que atuou como titular na partida contra o Bragantino. Outro retorno, que deve começar jogando, é o lateral-esquerdo Escobar, que estava suspenso contra o Massa Bruta.

Lesionado, Neymar compareceu ao CT Rei Pelé. O jogador realizou trabalhos na fisioterapia e segue o protocolo do Santos para a recuperação da contusão na coxa direita. O craque permaneceu apenas na parte interna do centro de treinamento.

O Santos tenta manter a sequência invicta de quatro jogos sem perder no Brasileirão. O Peixe ocupa a 16ª posição, com 27 pontos, e está cinco pontos acima do Juventude, clube que abre a zona de rebaixamento.

