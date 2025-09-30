InícioEsportes
Esportes

Atlético informa lesões de Júnior Santos, que passará por cirurgia

Ainda sem se encontrar pelo Atlético, Júnior Santos sofre lesões

Ainda sem se encontrar pelo Atlético, Júnior Santos sofre lesões - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atletico MG)
Ainda sem se encontrar pelo Atlético, Júnior Santos sofre lesões - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atletico MG)

O Atlético-MG informou nesta terça-feira (30/9), pouco antes de a bola rolar para o jogo contra o Juventude, pelo Brasileirão, sobre uma nova contusão de Júnior Santos. O atacante, afinal, sofreu uma lesão traumática no púbis com ruptura do tendão adutor da coxa direita. Dessa forma, necessitará de cirurgia.

LEIA MAIS: Seleção Brasileira será convocada para amistosos nesta quarta-feira

Sua lesão se deu durante o jogo contra o Mirassol, no último sábado (27/9), em vitória do Atlético por 1 a 0. Na ocasião, ele saiu machucado aos 45′ da etapa final, após passar apenas 18 minutos em campo. Assim, passou por exames na última segunda-feira (29/9), que constataram o problema físico. O Galo, porém, ainda não informou a data da cirurgia, nem o tempo de recuperação de Júnior Santos.

O ex-jogador do Botafogo foi a principal contratação do Atlético para a temporada, custando mais de R$ 40 milhões. No entanto, ainda não se encontrou no clube mineiro, fazendo apenas dois gols em 28 partidas – somente três como titular.

Júnior Santos já estaria fora do jogo desta terça contra o Juventude, em duelo que abre a 26ª rodada do Brasileirão. Além do atacante, o técnico Jorge Sampaoli não contará com Everson, Junior Alonso, Guilherme Arana e Hulk – todos suspensos. Também lesionados, Cuello e Alexsander são outros desfalques do argentino.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 30/09/2025 21:14
    x