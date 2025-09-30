Atlético informa lesões de Júnior Santos, que passará por cirurgia

O Atlético-MG informou nesta terça-feira (30/9), pouco antes de a bola rolar para o jogo contra o Juventude, pelo Brasileirão, sobre uma nova contusão de Júnior Santos. O atacante, afinal, sofreu uma lesão traumática no púbis com ruptura do tendão adutor da coxa direita. Dessa forma, necessitará de cirurgia.

LEIA MAIS: Seleção Brasileira será convocada para amistosos nesta quarta-feira

Sua lesão se deu durante o jogo contra o Mirassol, no último sábado (27/9), em vitória do Atlético por 1 a 0. Na ocasião, ele saiu machucado aos 45′ da etapa final, após passar apenas 18 minutos em campo. Assim, passou por exames na última segunda-feira (29/9), que constataram o problema físico. O Galo, porém, ainda não informou a data da cirurgia, nem o tempo de recuperação de Júnior Santos.

O ex-jogador do Botafogo foi a principal contratação do Atlético para a temporada, custando mais de R$ 40 milhões. No entanto, ainda não se encontrou no clube mineiro, fazendo apenas dois gols em 28 partidas – somente três como titular.

Júnior Santos já estaria fora do jogo desta terça contra o Juventude, em duelo que abre a 26ª rodada do Brasileirão. Além do atacante, o técnico Jorge Sampaoli não contará com Everson, Junior Alonso, Guilherme Arana e Hulk – todos suspensos. Também lesionados, Cuello e Alexsander são outros desfalques do argentino.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.