Com desfalques e retornos, Grêmio se remonta para o duelo contra o Santos

O Grêmio terá uma equipe bastante modificada para o jogo contra o Santos. O time enfrenta o rival nesta quarta-feira (1), às 21h30, na Vila Belmiro, com desfalques de titulares importantes. O goleiro Tiago Volpi e o volante Cuéllar, por exemplo, estão fora. Por outro lado, o técnico Mano Menezes conta com alguns retornos importantes para o confronto.

A lista de desfalques do time, de fato, é o grande problema para o treinador. Os já citados Tiago Volpi e Cuéllar estão com lesões musculares. A dupla, aliás, também não deve atuar contra o Bragantino. Além deles, o recém-contratado Willian ficará fora por até oito semanas. O atacante Cristian Oliveira, com um desconforto muscular, completa a lista de ausências.

Técnico do Grêmio também tem boas notícias

Apesar dos problemas, o técnico Mano Menezes também recebeu boas notícias. O lateral-direito Marcos Rocha, que sentiu dores no último jogo, viajou e está à disposição. Além dele, o lateral João Lucas e o meia Riquelme se recuperaram de lesão. Os dois, portanto, retornam à delegação e viram uma alternativa para o decorrer da partida.

Com tantas mudanças, o treinador ainda busca a melhor formação para o time. A principal dúvida está na vaga de Willian, no lado esquerdo do ataque. Uma possível escalação tem: Gabriel Grando; Marcos Rocha (Dodi ou João Lucas), Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Noriega, Arthur, Pavon (Alysson), Edenilson e Amuzu (Cristaldo); André Henrique.

O clube, por fim, terá uma logística especial para os próximos dias. A delegação viajou para São Paulo para disputar dois jogos seguidos. O primeiro desafio é contra o Santos, na Vila Belmiro. No sábado (4), então, o Grêmio enfrenta o Red Bull Bragantino, no interior do estado, fechando a sequência de partidas fora de casa.

