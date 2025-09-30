Napoli x Sporting: onde assistir, escalações e arbitragem

Napoli e Sporting fazem duelo de campeões no Estádio Diego Armando Maradona. Afinal, este jogo pela segunda rodada da fase de liga da Champions coloca frente a frente o atual bicampeão português, que visita o atual dono do Scudetto italiano.

Na rodada de abertura da fase de liga, o Napoli perdeu por 2 a 0 para o Manchester City, fora de casa. Já o Sporting foi bem melhor: goleou o frágil Kairat por 4 a 1, em casa, na estreia.

Onde assistir

O canal HBO Max transmite a partir das 16h (horário de Brasília).

Como chega o Napoli

O técnico Antonio Conte tem problemas para este jogo. Um dos seus principais jogadores, Di Lorenzo, foi expulso contra o Manchester City e é desfalque certo. Rrahmani e Buongiorno também estão fora. Além disso, Spinazzola e Olivera ainda não estão confirmados, pois se recuperam de lesão. Caso um deles vá para o jogo, deve assumir a vaga de Di Lorenzo. Com Lukaku ainda fora de combate, há uma dúvida no ataque. Lucca e Hojlund disputam a vaga.

São tantos os problemas que Conte até brincou na entrevista sobre o fato de ter de lidar com tantos jogadores machucados — chegou a pedir conselhos aos repórteres:

“Se você tiver alguma ideia, me diga agora, não depois. Porque, como alguém já disse uma vez, é sempre mais fácil depois. Se tiver alguma sugestão sobre como mudar a formação, estou aberto. Temos apenas dois zagueiros, então, mesmo que quiséssemos mudar de sistema, de dois para três na defesa, não temos um terceiro. Se tivermos que arriscar, vamos arriscar. Talvez até tenhamos que considerar usar Elmas como lateral.”

Como chega o Sporting

O grande problema enfrentado pelo Sporting foi o atraso de quatro horas no voo, causado por um problema em um dos motores do avião que levava a delegação para a Itália. Durante todo esse período, os jogadores tiveram de ficar dentro da aeronave. Com isso, a delegação chegou apenas no final da noite desta terça-feira, e a entrevista pré-jogo do treinador sportinguista precisou ser cancelada.

O Sporting entra com força máxima, e seu quarteto ofensivo é a principal arma da equipe. Geovany Quenda, o garoto que já está negociado com o Chelsea para a próxima temporada, será um dos municiadores do artilheiro colombiano Luis Suárez. Completam o losango ofensivo os dois astros do time: Pote e Trincão. Não por acaso, Rui Borges está otimista em ver seu time conquistar um bom resultado, mesmo fora de casa, contra um gigante europeu.

NAPOLI x SPORTING

2ªrodada da fase de liga da Champions

Data e horário: 30/9/2025, 16h (de Brasília)

Local: Estádio Diego Armando Maradona, Nápoles (ITA)

NAPOLI: Meret; Spinazzola, Beukema, jJuan Jesus e Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne e McTominay; Hojlund. Técnico: Antonio Conte

SPORTING: Sporting: Rui Silva; Fresneda, Inacio, Debast e Araujo; Hjulmand e Kochorashvili; Quenda, Trincão, Pedro Pote Goncalves; Luis Suárez. Técnico: Rui Borges

Árbitro: Danny Makkelie (HOL)

Auxiliares: Hessel Steegstra e Jan de Vries (HOL)

VAR: Tomasz Kwiatkowski POL

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.