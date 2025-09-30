Internacional conversa com Fernando, mas volante descarta retorno ao time em 2025

O torcedor do Internacional que sonhava com a volta do volante Fernando já pode descartar a ideia. Pelo menos para esta temporada. Conforme uma apuração do portal ge, o jogador conversou com a diretoria do clube, mas avisou que não planeja retornar aos gramados em 2025. O Colorado, que tinha a esperança de contar com o atleta, ouviu que um possível retorno só ocorreria no próximo ano.

A diretoria do clube, de fato, procurou o volante para saber de seus planos. O diretor D’Alessandro, inclusive, já havia dito que as portas do Beira-Rio estavam abertas para o jogador. O Inter alimentava a esperança de inscrevê-lo no Brasileirão até o dia 3 de outubro. A resposta do atleta, no entanto, frustrou os planos do time colorado.

A rescisão do contrato de Fernando, em agosto, ocorreu após um impasse. O jogador, que se recuperava de uma lesão no joelho, queria fazer o tratamento em Goiânia. O clube, por sua vez, exigia que a fisioterapia ocorresse em Porto Alegre. Sem um acordo, as duas partes optaram pelo fim do vínculo em comum acordo.

Recentemente, uma entrevista do jogador à ESPN causou um incômodo nos bastidores. Fernando disse que a direção “se precipitou” em sua saída. A declaração não foi bem recebida, já que o clube chegou a oferecer uma renovação de contrato para o atleta durante sua recuperação.

O contrato de rescisão, contudo, possui uma cláusula de prioridade para o Inter. Caso Fernando decida voltar a jogar, o time gaúcho tem a preferência para contratá-lo. O cenário atual, no entanto, não indica um regresso. O volante, que já cogitava a aposentadoria, está em Portugal e não tem planos de voltar a atuar neste ano.

