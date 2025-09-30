Carlos Belmonte resiste a protestos e não deve pedir demissão do São Paulo

Um dos principais alvos dos protestos da torcida, o diretor de futebol Carlos Belmonte deve seguir no cargo no São Paulo. Mesmo com a pressão após a eliminação da Libertadores e a derrota para o Ceará, a avaliação interna é que o dirigente não deve deixar o clube.

De acordo com informações do portal Uol, há um incômodo com o tom das manifestações que aconteceram nesta segunda (29), no Morumbis. Além de Belmonte, o presidente Julio Casares também esteve entre os principais alvos dos torcedores.

Uma das principais causas da crise interna no São Paulo é a entrada do fundo de investimentos Galápagos nas categorias de base do clube. Enquanto partidários de Casares tentam emplacar a pauta, o grupo político diretor, que detém grande parte do Conselho Deliberativo, vê o assunto com ceticismo.

Além da dupla, outros dirigentes do clube foram alvos dos protestos da torcida. Entre eles estão Dedé, diretor geral do clube social, Chapecó, diretor adjunto, e Rui Costa, executivo de futebol.

