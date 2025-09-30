Grêmio despacha Bragantino e encara Palmeiras na semifinal do Brasileiro Sub-17

O Grêmio é o último time classificado para as semifinais do Campeonato Brasileiro Sub-17. Na noite desta terça-feira (30), o Tricolor Gaúcho derrotou o Bragantino por 4 a 2 de virada em Atibaia (SP), e garantiu presença entre os quatro melhores da competição.

Os paulistas abriram o placar aos 18 minutos após vacilo na saída de bola dos visitantes. Ao tentar passe na área, David Brendo viu Caíque interceptar a bola e servir Dudu sozinho para balançar a rede. Mas os visitantes reagiram ainda na primeira etapa. Aos 39′, João Borne cruzou rasteiro, e Breno desviou contra a própria meta.

Na volta do intervalo, aliás, o Grêmio precisou de apenas três minutos para ficar em vantagem. Harlley aproveitou rebatida na área e chutou cruzado com precisão. O Bragantinl, contudo, não sentiu o golpe. E apenas três minutos depois, deixou tudo igual com Joanderson, que completou com o gol aberto após receber da esquerda.

O segundo tempo se manteve empolgante, e o Triclor Gaúcho retomou a ponta no placar para não mais largar. Aos 15′, João Borne fez belo passe para Harlley, que driblou o goleiro e deixou o segundo dele na partida. Por fim, aos 44 minutos, Lucca selou o triunfo ao completar livre para fazer o quarto o gol do Imortal.

Grêmio desafia Palmeiras