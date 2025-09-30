Cruzeiro e Bolasie chegam a acordo para retirar cláusula de renovação automática

O Cruzeiro e o atacante Yannick Bolasie fizeram uma alteração no contrato do jogador. As duas partes, em suma, chegaram a um acordo para retirar uma cláusula de renovação automática. O novo vínculo, portanto, não será mais ampliado caso o atleta atinja um número específico de jogos. O contrato do congolês com o clube segue válido até o dia 31 de dezembro.

O contrato original do atacante, assinado no início da temporada, previa uma renovação por mais um ano. O gatilho seria acionado caso ele participasse de metade dos jogos do Cruzeiro em 2025. O atleta, aliás, estava muito perto de atingir essa meta. Ele já soma 28 participações, e o número necessário seria de 32 partidas.

O acordo para a retirada da cláusula, portanto, partiu de uma conversa entre as duas partes. Caso a renovação automática ocorresse, o contrato previa uma valorização salarial de cerca de 25% para o jogador no ano de 2026. Com a mudança, o futuro de Bolasie no clube para a próxima temporada fica totalmente em aberto.

O clube, inclusive, já passou por uma situação parecida neste ano. O atacante Marquinhos também tinha uma cláusula de compra obrigatória por metas. O jogador chegou a ficar fora de alguns jogos por causa disso. A diretoria, no entanto, fez um acordo com o Arsenal, da Inglaterra, e assinou um contrato definitivo com o atleta.

Bolasie, de 36 anos, chegou ao Cruzeiro após uma passagem pelo Criciúma. O atacante congolês, contudo, não conseguiu uma grande sequência como titular na temporada. Ele chegou a ficar cerca de 45 dias sem entrar em campo entre os meses de agosto e setembro. No ano, ele acumula quatro gols e três assistências.

