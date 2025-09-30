Villarreal x Juventus: onde assistir, escalações e arbitragem

Villarreal e Juventus se enfrentam nesta quarta-feira, 1/10, pela segunda rodada da fase de ligas da Champions. O jogo será na Espanha, no Estádio La Cerámica. Na primeira rodada, o Villarreal perdeu por 1 a 0 para o Tottenham fora de casa e agora tenta somar os primeiros pontos, apostando na força do fator casa. Já a Juventus ficou no amargo empate em 4 a 4 com o Borussia Dortmund, em Turim.

Onde assistir

O canal HBO Max transmite a partida a partir das 16h (horário de Brasília).

Cmo chega o Villarreal

O Villarreal tem os desfalques dos zagueiros Willy Kambwala e Juan Foyth, lesionados, além da joia Pau Navarro, que está com a seleção da Espanha no Mundial Sub-20. Ainda há dúvida sobre a participação de Gerard Moreno e Ayoze Pérez, ambos com problemas na coxa direita. Porém, mesmo que sejam liberados pelo departamento médico, devem começar no banco.

Na entrevista desta terça-feira, o técnico Marcelino Garcia Toral disse esperar um jogo complicado, mas acredita que o Villarreal tem totais condições de vencer.

“A Juventus tem um timaço. Jogadores de primerísimo nivel e físicamente muito forte. São poderosos nos duelos e nas transições. Mas tem uma coisa: jogamos em casa. Temos de buscar a vitória, e é isso o que queremos, pois temos uma equipe muito bem ajustada e que terá o apoio da torcida”, disse Marcelino.

Como chega a Juventus

Do lado da Juventus, o zagueiro brasileiro Bremer e o polivalente Khephren Thuram foram vetados e não jogarão nesta quarta. Já o principal articulador da equipe, Yildiz, está confirmado, pois se recuperou de dores musculares. No ataque, Vlahovic, que vive bom momento, deve ganhar a vaga de Openda no comando de ataque e aparece como a principal novidade no time do técnico Igor Tudor. No entanto, o treinador manteve o mistério:

“Quem jogará no ataque amanhã? A Liga dos Campeões é o palco ideal para todos os nossos atacantes. Ter os três — David, Openda e Vlahovic — aptos é ótimo, ainda mais neste jogo complicado, fora de casa, contra uma equipe muito forte.”

VILLARREAL x JUVENTUS

2ªrodada da fase de liga da Champions

Data e horário: 1/10/2025, 16h (de Brasília)

Local: La Cerámica, Villarreal (ESP)

VILLARREAL: Junior; Mourino, Marin, Renato Veiga e Cardona; Buchanan, Gueye, Comesana e Solomon; Pepe e Mikautadze. Técnico: Marcelino Garcia Toral

JUVENTUS: Di Gregorio; Kalulu, Gatti e Kelly; João Mário, Koopmeiners, Locatelli e Cambiaso; Yildiz,Vlahovic (Openda) e Jonathan David.Técnico:Igor Tudor

Árbitro: István Kovács (ROM)

Auxiliares: Mihai Marica e Ferencz Tunyogi (ROM)

VAR: Catalin Popa (ROM)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.