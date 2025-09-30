Mirassol x Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

Em um duelo do interior, Mirassol e Bragantino se enfrentam buscando reabilitação no Campeonato Brasileiro. A partida acontece nesta quarta-feira (01), às 19h, no Maião, válida pela 26ª rodada da competição.
O Leão, que ainda está no G4, com 42 pontos, na quarta colocação, tenta voltar a vencer, após perder para o Atlético na última rodada. Já o Massa Bruta, nono colocado, com 32 pontos, não vence há quatro jogos e chega de empate em 2 a 2, contra o Santos, dentro de casa.
Onde assistir
A partida terá transmissão pelo canal Premiere, em sistema pay-per-view.
Como chega o Mirassol
Grande destaque do Brasileirão, o Leão perdeu uma sequência de cinco jogos sem perder antes da derrota contra o Atlético. Além disso, o Mirassol passou em branco apenas pela segunda vez no campeonato na Arena MRV. Para tentar voltar a vencer, o técnico Rafael Guanaes não conta com o volante Matheus Sales, lesionado, e tem a dúvida se contará com o atacante Chico da Costa.
Como chega o Bragantino
No meio da tabela, o Massa Bruta tenta se recuperar na competição. Sem vencer há quatro jogos, o Bragantino tenta voltar a vencer fora de casa para se aproximar na parte de cima da tabela. Para o confronto no Maião, o técnico Fernando Seabra tem problemas para escalar o time. Além dos lesionados que já desfalcam a equipe nas últimas rodadas, o treinador não contará com Fabinho e Jhon Jhon, que estão suspensos.
MIRASSOL X BRAGANTINO
Campeonato Brasileiro – 26ª rodada
Data e horário: 01/10/2025 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)
Local: Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, Mirassol (SP)
MIRASSOL: Walter; Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura e Yago Felipe; Danielzinho, Negueba e Gabriel; Chico da Costa (Edson Carioca). Técnico: Rafael Guanaes.
BRAGANTINO: Cleiton; Nathan, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Vanderlan; Gabriel, Matheus Fernandes e Ramires; Laquintana e Lucas Barbosa; Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra.
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
Assistentes: Leone Carvalho Rocha (GO) e Alex Sandro Quadros Thome (RR)
VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.