Na abertura da rodada, Atlético e Juventude empatam em BH

Atlético esbarra na trave e em Jandrei, ficando no 0 a 0 com o Juventude em casa - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético)

Após duas vitórias seguidas, o Atlético decepcionou sua torcida ao ficar no 0 a 0 com o Juventude, nesta terça-feira (30/9), pela abertura da 26ª rodada do Brasileirão. Jogando na Arena MRV, em BH, o Galo não teve grande atuação, e ainda viu o atacante Rony ampliar o jejum de gols: agora, já são 22 partidas sem marcar para o camisa 33, que acertou duas bolas na trave do Ju.

Agora, o time do técnico Jorge Sampaoli sobe uma posição, ultrapassando o Corinthians e ficando em 13º, com 29 pontos. Já o Juventude, apesar do bom resultado fora de casa, segue no Z4, agora com 23 – são quatro a menos que o Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Primeiro tempo

O Galo começou o jogo dando perigo ao gol de Jandrei. Gustavo Scarpa levantou bola na área em cobrança de falta, e Rony cabeceou no canto. No entanto, acertou o pé da trave do arqueiro Jaconero. Após essa chance, o jogo ficou muito truncado, com inúmeras faltas e paralisações por jogadores sentindo dores.

Para se ter uma ideia da falta de criatividade nos primeiros 45 minutos na Arena MRV, o momento de maior emoção sequer valeu. Afinal, em nova cobrança de Scarpa para a área, Iván Román testou para o meio, e Rony obrigou Jandrei a realizar um verdadeiro milagre. Na sobra, o zagueiro Luan Freitas tirou em cima da linha. Nada disso valeu, já que o auxiliar Sidmar dos Santos (PR) levantou a bandeira alegando (corretamente) impedimento na origem do lance.

Segundo tempo

Bem como a etapa inicial, a primeira chance da metade final do jogo foi em bola na trave de Rony. Desta vez, porém, em oportunidade muito mais clara. Após cruzamento da esquerda de Biel, o camisa 33 chapou de primeira, mas acertou o travessão de Jandrei. Aos 17′, Rony teve mais uma chance após belo passe de Caio Paulista. De esquerda, ele girou e soltou um canhão, errando o alvo.

Sampaoli, então, começou a fazer modificações na equipe, tentando deixá-la ainda mais ofensiva, visto que o Juventude estava satisfeito com o empate. A posse seguia com o Galo, mas o time mineiro não encontrava tantos espaços para finalizar. Na única vez que conseguiu, Dudu deixou Rony em excelente situação de finalização. Mal na noite, o centroavante até acertou o alvo, mas parou em Jandrei, nome do jogo.

Próximos passos

O Galo volta a campo no sábado (4/10), quando visita o Fluminense, no Maracanã, às 18h30 (de Brasília), em jogo pela 27ª rodada do Brasileirão. Já no domingo, no mesmo horário, é a vez do Juventude receber o Fortaleza, também pela #27.

ATLÉTICO 0 x 0 JUVENTUDE

Campeonato Brasileiro – 26ª rodada

Data e horário: 30/9/2025, terça-feira, às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (BH)

Público: 26.567 presentes

Gols: –

ATLÉTICO: Gabriel Delfim; Iván Román (Natanael, 29’/2ºT), Lyanco e Vitor Hugo; Gustavo Scarpa, Alan Franco, Igor Gomes (Gabriel Menino, 29’/2ºT), Bernard (Dudu, 33’/2ºT) e Caio Paulista; Rony e Biel (Reinier, 13’/2ºT) . Técnico: Jorge Sampaoli

JUVENTUDE: Jandrei; Igor Formiga, Cipriano, Luan Freitas, Marcelo Hermes (Alan Ruschel, 42’/2ºT); Jadson, Luis Mandaca, Daniel Peixoto (Rodrigo Sam, 31’/2ºT) e Lucas Fernandes (Rafael Bilu, 31’/2ºT); Ênio (Sforza, 10’/2ºT) e Gilberto (Matheus Babi, 10’/2ºT) . Técnico: Thiago Carpini.

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistentes: Leila Naiara (DF) e Sidmar dos Santos (PR)

VAR: José Claudio Rocha Filho (SP)

Cartões Amarelos: Alan Franco, Iván Román, Lyanco (ATL); Jadson, Marcelo Hermes, Jandrei, Alan Ruschel (JUV)

