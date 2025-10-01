Goiás e Atlético-GO empatam sem gols em clássico na Serrinha, pela Série B

No clássico Goiás x Vila Nova, um jogo de algumas ações perigosas, mas nenhuma daquelas que se se pode dizer: “perdeu na cara do gol”. As maiores chances foram do Dragão. Tanto que o goleiro Paulo Vítor não “sujou” o uniforme, enquanto Tadeu, do Esmeraldino, trabalhou bem e segurou o 0 a 0 pela 29ª nona rodada da Série B do Brasileiro, no Estádio da Serrinha.

Com o resultado, o Esmeraldino encostou na segunda colocação, com 50 pontos – ao lado do Coritiba em pontos -, enquanto o Dragão, com 42 e na nona posição, ficou a seis pontos do G4.

Na próxima rodada, a 30ª do Brasileiro da Série B, o Goiás vai encarar o Volta Redonda, primeiro time na zona de rebaixamento, com 30 pontos, no Raulino de Oliveira, no sábado (4/10), às 18h30. no dia seguinte, o Dragão recebe o Athletico-PR no Estádio Antônio Acioly (OBA), às 20h30.

Sem finalizações na direção do gol

Logo aos 11 minutos, problema no Atlético-GO: o lateral-direito Dudu sentiu dores e deixou o jogo para a entrada Kelvin. Mas o técnico Rafael Lacerda deslocou Jean Dias para o setor. Até os 30 minutos, nenhuma jogada de perigo para ambas as equipes. Jogo morno, embora o estádio estivesse cheio, com a torcida do Esmeraldino empurrando o time a todo vapor. Mas aí o Dragão soltou um foguinho: as 37, Lelê chutou de longe e a bola raspou a trave de Tadeu. Já o Esmeraldino, aos 40′, assustou com Wellington Rato cruzando para Anselmo Ramon, porém, Tito subiu mais alto e cortou. Para se ter uma ideia do fraco clássico, nenhuma equipe chutou na direção do gol.

Etapa final eletrizante

Para se ter uma ideia, o primeiro escanteio para o Dragão, aos 6 minutos. Na cobrança, de Jean Dias, Guilherme Romão, de cabeça do meio da área, levou perigo. Aos minutos, cruzamento na área do Atlético-GO e esmeraldinos ficam pedindo pênalti por toque de mão de Adriano Martins. Mas o VAR não chamou Lucas Torezin (PR) e o jogo seguiu. A partida ficou mais corrida e o Atlético-GO levou perigo, aos 20′, com Kauan cabeceando para fora. Talisson, aos 31′, bateu cruzado e Tadeu fez uma bela defesa para o Goiás. Aos 33′, o Dragão quase soltou fogo: Adriano Martins subiu no segundo andar e cabeceou para fora com certo perigo. Mas ficou assim: empate sem gols que favoreceu o Esmeraldino. Igualou em pontos, 50, com o Coritiba, no entanto, tem pior saldo de gols (34 Goiá a 30 do Coxa).

GOIÁS 0X0 ATLÉTICO-GO

Campeonato Brasileiro Série B – 29ª rodada

Data e horário: 30/09/2025 (terça), às 21h35 (de Brasília)

Local: Hailé Pinheiro (Serrinha), Goiânia (GO)

Público presente: –

Gols: –

GOIÁS: Tadeu; Willean Lepo, Messias, Lucas Ribeiro e Moraes (Lucs Lovat, 37’/2ºT); Juninho, Rodrigo Andrade, Wellington Rato (Lucas Rodrigues, 25’/2ºT), Brayann (Welliton Matheus, 12’/2ºT) e Rafeal Gava (Elis García, intervalo); Anselmo Ramon. Técnico: Técnico: Vagner Mancini.

ATLÉTICO-GO: Paulo Vítor; Dudu (Kelvin, 11’/1ºT), Adriano Martins, Tito e Guilherme Romão; Luizão, Ronald e Robert Santos (Kauan, intervalo); Jean Dias, Lelê (Maranhão, 20’/2ºT) e Yuri (Talisson – Intervalo). Técnico: Rafael Lacerda.

Árbitro: Lucas Torezin (PR)

Assistente: Eduardo Gonçalves (MS)

Assistente: Andrey de Freitas (PR)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões Amarelos: – (GOI); Luizão, Lelê, Jean Dias, Guilherme Romão (ACG)

