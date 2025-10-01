InícioEsportes
Sampaoli diz que ausência de Hulk foi crucial para Atlético não vencer Juventude

Jorge Sampaoli orienta os jogadores do Galo no empate diante do Juventude - (crédito: Foto: Pedro Souza/Atlético)
O Atlético ficou no empate sem gols com o Juventude nesta terça-feira (30), embora tenha criado diversas chances para vencer na Arena MRV. Para o técnico Jorge Sampaoli, sua equipe somaria três pontos se Hulk estivesse em campo nesta 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante, contudo, precisou cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo na rodada anterior .

“Tenho muito respeito por Hulk. E se hoje (terça) ele não estivesse suspenso, contaríamos com a sua contundência. Para mim o time com ele teria ganhado a partida”, disse Sampaoli.

O comandante afirmou, ainda, que foi a melhor apresentação da equipe desde que retornou para sua segunda passagem pelo clube. Para ele, a equipe merecia uma melhor sorte diante dos gaúchos.

“Foi uma partida que o time dominou do princípio ao fim. O melhor jogo desde que estou aqui, em domínio sobre um rival. Faltou a contundência que, com a densidade de jogadores que tinha o time rival em sua área, tivemos muitas chances. Assim é o futebol, tivemos a possibilidade de ganhar um jogo, que merecemos ganhar por muita diferença”, destacou o argentino.

Por fim, Sampaoli admitiu que o camisa 7 é um jogador fundamental para o Galo com seu poderio de finalização e enfatizou o quanto ele foi decisivo nas rodadas anteriores. Desse modo, o treinador não esconde a expectativa pelo retorno do atacante para a equipe melhorar o aproveitamento na atual temporada.

“Quando falo de levantar os níveis individuais dos atletas que podem fazê-lo, nós precisamos de Hulk, dos gols dele. Em jogos anteriores, por si só, ele ganhou partidas. É daqueles jogadores que estão no último terço, no chute final. A equipe buscou, mas não teve a precisão de vezes anteriores. Hulk está treinando muitíssimo para recuperar seu nível habitual, e precisamos disso”, concluiu Sampaoli.

Apesar do empate, Atlético ganha uma posição

Com o empate em seus domínios, o Atlético aparece com 29 pontos e ganhou uma posição: passou a ocupar a 13ª. O time alvinegro volta a campo no próximo sábado (4), quando visita o Fluminense no Maracanã. O jogo será às 18h30 (de Brasília), pela 27ª rodada do Brasileirão.

