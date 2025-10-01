Botafogo tenta encerrar jejum contra o Bahia

O Botafogo tem uma pedra para retirar do sapato, nesta quarta-feira (1), no Estádio Nilton Santos. A partir de 21h30, pela rodada 26 do Campeonato Brasileiro, o Glorioso recebe o Bahia. Adversário da noite e também postulante a uma vaga na Copa Libertadores de 2026, o Tricolor é um causador de problemas frequentes para o Mais Tradicional.

Pressionado por resultados ruins, o Glorioso não vence o Bahia há cinco jogos. São, então, dois anos sem bater os soteropolitanos. De 2024 para cá, foram três derrotas e dois empates, com direito a uma eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil, do ano passado, partida que teve uma expulsão polêmica de Gregore.

A última vitória do Botafogo sobre o Bahia foi em agosto de 2023. Na época, a equipe treinada por Bruno Lage fez 3 a 0 sobre o rival. No mesmo ano, na casa do rival, o Fogão, com Luis Castro, tinha derrotado o rival por 2 a 1.

“Tenho muita confiança nesse elenco. É verdade que nem sempre temos o elenco inteiro, são muitos desfalques cada jogo. Vamos juntos buscar os objetivos comuns, importantes para o clube para a próxima temporada também, que é uma vaga na Libertadores”, afirmou o técnico do Botafogo, Davide Ancelotti.

Os dois times somam 40 pontos nesta edição do Brasileirão. O Botafogo, porém, está na frente por critérios de desempate. É o quinto, enquanto o Tricolor fecha o G6. As equipes avançariam para a fase eliminatória se a liga nacional terminasse hoje. A meta de alvinegros e tricolores é pular para o G4, zona que permite o acesso direto à fase de grupos da competição internacional.

O jejum do Botafogo

1 x 2 – Nilton Santos – 5/5 – Brasileirão de 2024

1 x 1 – Nilton Santos – 30/7 – Copa do Brasil de 2024

0 x 1 – Arena Fonte Nova – 7/8 – Copa do Brasil de 2024

0 x 0 – Arena Fonte Nova – 25/8 – Brasileirão de 2024

0 x 1 – Arena Fonte Nova – 3/5 – Brasileirão de 2025

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.