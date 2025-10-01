Vampeta recria foto nu para anunciar novo ensaio +18: “Prepare-se”

Quem nunca se deparou com a foto de Vampeta nu em pleno auge da juvenilidade em 1999, quando ainda defendia o Corinthians, certamente não tem ligação próxima com o futebol. Pois bem, aos desatualizados: o ex-jogador anunciou um novo ensaio fotográfico +18 para esta quinta-feira (2/9), às 14h, nas redes sociais.
“Meu segundo ensaio +18. 02 de outubro: 14:00. Prepare-se”, anunciou o ex-jogador em suas redes sociais. A data em questão trata sobre o compartilhamento das imagens, visto que as fotos já foram tiradas pelo astro.
A publicação, aliás, teve um grande alcance nas últimas 24h. Isso porque a foto já acumula cerca de 20 mil curtidas e mais de três mil comentários até o momento. Inclusive, o tom da postagem foi símil ao da primeira edição, ou seja, marcada por ousadia e bom humor.
Vale destacar que o ex-Corinthians se destacou em 1999 como primeiro jogador a posar nu para uma revista voltada ao público gay. O ensaio, aliás, permanece como um dos mais vendidos da história da revista ‘G Magazine’ — que voltou à ativa em julho, num formato digital.
Releitura de 1999
O ex-jogador recriou a emblemática foto em que aparece em frente a uma trave de futebol, capa da edição de janeiro de 1999 da ‘G Magazine’, quando atuava pelo Corinthians. No anúncio, Vampeta apareceu exatamente na mesma posição da imagem que o colocou no foco dos tabloides à época.
O primeiro ensaio, feito sem conhecimento do clube, ocorreu logo após a conquista do Campeonato Brasileiro. O astro aproveitava uma viagem para a Bahia nas férias enquanto o ensaio ganhava notoriedade no meio esportivo e com o público gay. Conforme revelou em entrevista ao podcast ‘Acompanhadas’, ele aceitou a proposta após uma conversa informal com o editor da revista.
Abordagem a Vampeta
O comentarista reconheceu o impulso em sua decisão diante de um convite informal, feito durante encontro em um bar, pouco depois de um amistoso. Com salário de R$ 25 mil no Corinthians à época, o ex-jogador exigiu R$ 100 mil para aceitar a oferta do editor.
“Eu já tinha tomado umas oito caipirinhas. E falei: ‘me dá R$ 100 mil’. Ele me deu um cheque na hora. O cheque compensou no dia seguinte e eu tive que posar”, contou.
Na mesma entrevista, ele também comentou sobre a repercussão do ensaio original: “O que eu peguei de mulher… Sacanagem não… O que chegava de cartas para mim no Corinthians. O que eu peguei de modelo fera”.
Passagem pelos gramados
O astro defendeu clubes como Corinthians, Flamengo, Fluminense, Vitória, Inter de Milão e PSG durante sua carreira. Viveu um dos auges no Timão, quando fez parte da equipe que conquistou o Mundial de Clubes em 2000. Também participou da campanha do pentacampeonato mundial da Seleção Brasileira em 2002, embora não tenha atuado em jogos durante o torneio.