Vampeta recria foto nu para anunciar novo ensaio +18: “Prepare-se”

Quem nunca se deparou com a foto de Vampeta nu em pleno auge da juvenilidade em 1999, quando ainda defendia o Corinthians, certamente não tem ligação próxima com o futebol. Pois bem, aos desatualizados: o ex-jogador anunciou um novo ensaio fotográfico +18 para esta quinta-feira (2/9), às 14h, nas redes sociais.

“Meu segundo ensaio +18. 02 de outubro: 14:00. Prepare-se”, anunciou o ex-jogador em suas redes sociais. A data em questão trata sobre o compartilhamento das imagens, visto que as fotos já foram tiradas pelo astro.

A publicação, aliás, teve um grande alcance nas últimas 24h. Isso porque a foto já acumula cerca de 20 mil curtidas e mais de três mil comentários até o momento. Inclusive, o tom da postagem foi símil ao da primeira edição, ou seja, marcada por ousadia e bom humor.

Vale destacar que o ex-Corinthians se destacou em 1999 como primeiro jogador a posar nu para uma revista voltada ao público gay. O ensaio, aliás, permanece como um dos mais vendidos da história da revista ‘G Magazine’ — que voltou à ativa em julho, num formato digital.



